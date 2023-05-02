В апреле уровень безработицы снизился. Самый большой вклад в статистику сокращений внесла компания Tallink

„Хорошей новостью является то, что в апреле уровень безработицы снизился до уровня ниже 8% - к концу месяца он составил 7,8%“, - говорит главный специалист отдела коммуникаций Кассы по безработице Лаур Коол. В конце месяца насчитывалось около 52 400 безработных, в том числе около 5600 украинских военных беженцев.

Однако падение уровня безработицы было ожидаемым. „Обычно весной так и происходит - за исключением „коронавирусной“ весны и весны прошлого года в начале войны. Но снижение могло бы быть немного быстрее“, - отмечает Коол. По его словам, в настоящее время все статично. „Да, безработица снижается, но медленно, предложения о работе есть, но их число могло бы быть и выше“, - говорит он.

Другим положительным знаком, по словам Коола, является то, что в течение месяца в качестве безработных зарегистрировалось меньше людей, чем тех, кто взаимодействовал с Кассой по безработице - разница составила около 1 000 человек. „Это тоже лучший показатель в этом году“, - комментирует он.

В апреле было добавлено значительно меньше вакансий, чем в прошлом году: в течение месяца было прибавилось около 6 000 объявлений о найме работников. „Очевидно, что нанимают сейчас не так много, как могли бы весной (в основном количество вакансий увеличивается за счет сферы обслуживания и сезонных работ)“, - говорит Коол.

Больше всего людей сократила фирма Tallink

Третий месяц подряд количество уведомлений о сокращении остается неизменным. „Сделанное в апреле заявление Tallink о сокращениях сильно повлияет на статистику по числу увольнений. На данный момент нет окончательного подтверждения, поэтому неизвестно, сколько людей в итоге сократят“, - говорит Коол.

В апреле Кассу по безработице уведомили о 13 первых коллективных увольнениях (в марте было 13, в феврале - 14). Согласно предварительной информации, будет сокращено 624 рабочих места (468 в марте и 216 в феврале).

Что будет дальше, предсказать сложно. „Май всегда был месяцем, когда безработица стремительно падала. Посмотрим, как пойдет набор персонала, появится ли больше вакансий“, - говорит Коол.