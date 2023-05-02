ФОТО | По Тарту ездил автомобиль с грудой кирпичей на крыше. Как отреагировала полиция?

В понедельник днем несколько участников дорожного движения заметили на мосту Сыпрусе возле Аннелинна в Тарту автомобиль Volkswagen Sharan с грудой кирпичей, сложенных на крыше.

„Так и есть, незакрепленные кирпичи на крыше автомобиля. Получив информацию, полицейский патруль проехал по району, чтобы преградить путь машине, перевозившей опасный груз. Но, к счастью или к сожалению, автомобиль успел благополучно уехать, не причинив никакого ущерба, и не был задержан полицией“, - рассказали в префектуре.

Увиденное обеспокоило полицейских, и они связались с водителем Volkswagen. Сначала водитель пожал плечами и сказал, что он не ездил с кирпичами на крыше. Однако увидев фото- и видеоматериалы в качестве доказательства, он признал свою вину. Водитель сознался, что некоторое время ездил таким образом и пообещал больше так не делать.

„На этот раз мы ограничились устным предупреждением и объяснением, как безопасно перевозить груз. Время покажет, тот ли это случай, когда человек держит свое слово“, - сообщили в префектуре.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



