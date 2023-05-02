В Финляндии предъявили обвинения эстонским торговцам людьми. Их жертвами стали строители из Латвии, Эстонии и Украины

Центральная криминальная полиция Финляндии совместно с полицией Эстонии провела расследование предполагаемых случаев торговли людьми при отягчающих обстоятельствах в строительном секторе.

Согласно следствию, иностранцев из Латвии и Эстонии заманивали в Финляндию для работы в условиях, напоминающих принудительный труд.

По данным полиции, группа получила от своей преступной деятельности 2,3 миллиона евро.

Прокуратура предъявила 11 лицам обвинения, в частности, в торговле людьми при отягчающих обстоятельствах, мошенничестве с пенсионными взносами при отягчающих обстоятельствах и преступлениях с применением огнестрельного оружия.

В качестве истцов по делу проходят 11 человек.

Жертвы – в основном граждане Латвии, Эстонии и Украины. Среди тех, кто окажется на скамье подсудимых, в основном граждане Эстонии.

Финские строительные компании, в которых работали истцы, не подозреваются в каких-либо уголовных преступлениях.

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