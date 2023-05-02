Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам

Так группа жителей Эстонии помогала реализовывать международную схему по отмыванию денег, управляемую из Нигерии. Разумеется, небесплатно.

В этой схеме Эстония была первым пунктом назначения, куда двигались украденные деньги. Уже отсюда их переводили на счета по всем миру.

По данным прокуратуры, с 2017 по 2019 год деньги через нашу страну отмывали три уроженца Африки.

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