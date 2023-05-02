Вице-канцлер приоткрыла завесу тайны над размерами компенсаций в связи с расширением полигона

Гросс сообщила в эфире передачи Terevisioon, что в настоящее время проводится оценка земельных участков и исследуется воздействие расширения полигона на окружающую среду.

„Мы надеемся, что в течение мая-июня мы сможем сообщить местным жителям о размерах компенсаций. Пока сложно назвать точные суммы, но, как сказал министр обороны на прошлой неделе, это будут достойные компенсации, исчисляемые сотнями тысяч евро“, - отметила вице-канцлер.

Она выразила надежду, что Рийгикогу сможет рассмотреть законопроект о расширении полигона Нурсипалу до Иванова дня.

„Предварительным условием для решения также является проведение предварительной оценки территории Natura 2000“, - отметила вице-канцлер, добавив, что параллельно также проводится оценка земельных участков и исследуется воздействие полигона на окружающую среду.

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