Фантастическая прибыль судовой компании. Нарушает ли TS Laevad правила предоставления госдотации?

В прошлом году судоходная компания при доходе от продаж в размере 35 миллионов евро получила 8,2 миллиона евро чистой прибыли, таким образом маржа составила 24 процента. Для сравнения: чистая прибыль компании Tallink Grupp, являющейся флагманом не только пассажирского судоходства, но экономики Эстонии в целом, по неаудированным данным, при доходе от продаж в размере 771 миллион евро составила 13,9 миллиона евро, таким образом маржа всего 1,8 процента.

Солидную прибыль фирма TS Laevad получала дажt в период пандемии коронавируса: в позапрошлом году маржа составила 20 процентов, в 2020 году и того больше - 25 процентов. Компания Tallink в эти годы старались выстоять.

На самом деле экономическое чудо фирмы TS Laevad объясняется очень просто, это получаемая ею государственная дотация, которая в прошлом году составила 19,4 миллиона евро. За это время на продаже билетов фирма заработала немногим более 14 миллионов евро.

Паруса фирмы TS Laevad, выигравшей в 2014 году новый госзаказ на организацию паромного сообщения, надувает попутный ветер, ведь подобная бизнес-модель является сверхнадежной. Когда растут цены на билеты, выплачивая государством дотация сокращается, и наоборот. В прошлом году билеты на паромы подорожали, и за год вклад пассажиров увеличился на пару процентов, в то время как дотация уменьшилась.

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