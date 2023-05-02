День весны на дорогах: водитель BMW выехал на встречку, в Ласнамяэ сбили человека на электросамокате

В 14:53 произошло ДТП в волости Ляэне-Харью, в деревне Керсалу на 40-м километре шоссе Таллинн-Палдиски, где 25-летний мужчина управлял автомобилем BMW, отклонился на встречную полосу и въехал в левый бок двигавшегося навстречу автомобиля Lancia. В результате столкновения обе машины съехали с дороги на газон. С места происшествия доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу находившегося в BMW в качестве пассажира 39-летнего мужчину. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

В 18:39 произошло ДТП в Таллинне, у дома по адресу Прийсле теэ, 10, где 33-летняя женщина управляла автомобилем Land Rover и на регулируемом пешеходном переходе столкнулась с пересекавшим дорогу на электросамокате 37-летним мужчиной. По первоначальным данным, мужчина пересекал пешеходный переход на красный свет. Мужчину доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 20:03 произошло ДТП в Тартумаа, в волости Пейпсияэре, в поселке Колкья у дома по адресу Ранна, 37а, где 34-летний мужчина управлял мотовездеходом и на прямом участке дороги по неизвестной причине потерял управление и съехал в кювет. На водителе не было шлема или другого защитного снаряжения. Пострадавшего доставили в Клинику Тартуского университета.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

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