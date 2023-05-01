Завтра на площади Вабадузе ждут всех желающих поприветствовать короля и королеву Швеции(4)
Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия во вторник, 2 мая, прибывают в Эстонию с трехдневным государственным визитом по приглашению президента Алара Кариса. Президент Карис и его супруга встретят короля и королеву Швеции во вторник в 10:30 на площади Вабадузе, куда также приглашаются все желающие, пишет rus.ERR.
На церемонии прозвучат государственные гимны Швеции и Эстонии, выстроится почетный караул, и король Швеции возложит венок к подножию Монумента Победы в Освободительной войне.
Затем президентская чета и гости отправятся в Кадриорг, где состоится двусторонняя встреча, и король с королевой посадят дуб в Кадриоргском парке, вечером первого дня визита президент Алар Карис с супругой дадут торжественный обед в Viimsi Artium в честь шведской королевской четы.
Во вторник Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия встретятся со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас.
После полудня в церкви Нигулисте состоится праздничный концерт в качестве музыкального подарка королю и королеве, затем вместе с президентской четой Эстонии также посетят мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ и зажгут там поминальные свечи.
Король с королевой пробудут в Эстонии до 4 мая включительно.
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