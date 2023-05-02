02.05.2023, 09:15
17 лет назад в Арукюла тоже произошло жестокое убийство. Его причина до сих пор остается загадкой(5)
ФОТО: | Õhtuleht
В Арукюла проживает 2000 человек. Это тихий и красивый поселок в получасе езды от Таллинна.
События воскресного вечера, когда сверстник убил 19-летнего парня и нанес ножевые ранения девушке на школьном стадионе, потрясли общественность. В Арукюла много молодежи - подростков и молодых людей часто можно увидеть проводящими время на железнодорожной станции и школьном стадионе. С ними редко бывают проблемы. „Некоторые играют в мяч, некоторые просто общаются“, - рассказал вчера волостной старейшина Рауль Сием.
Однако недавнее убийство напомнило местным жителям о страшных событиях 17-летней давности. И в тот раз поселок Арукюла попал на первые страницы газет по печальной причине. В тихой деревне произошло жестокое убийство молодой девушки.