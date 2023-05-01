Поножовщина на стадионе в Арукюла: обвиняемого в убийстве юношу взяли под стражу

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Наталья Мийлвеэ обратилась в Харьюский уездный суд с просьбой заключить подозреваемого под стражу, сообщили в прокуратуре.

Суд согласился с решением прокурора и пришел к выводу, что подозреваемый может совершить новые преступления, находясь на свободе. Поэтому суд счел целесообразным заключить подозреваемого под стражу на срок до двух месяцев.

На стадионе в Арукюла убит 19-летний юноша

В субботу в 00:14 в Центр тревоги поступило сообщение о находящемся на школьном стадионе поселка Арукюла (Харьюмаа) без сознания молодом человеке и о раненой девушке. 17-летнюю девушку скорая помощь доставила в больницу, ее жизнь вне опасности.

„На школьном стадионе находились пятеро знакомых друг с другом молодых людей, по прибытии на место происшествия полицейского патруля там были четыре молодых человека: один тяжело раненый молодой человек, одна раненая девушка и еще два парня, которые пытались оказать пострадавшим первую помощь до приезда медиков. К сожалению, травмы молодого человека оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте“, - сообщил оперативный дежурный Пыхьяской префектуры Мадис Аллак.

Находившегося в той же компании и подозреваемого в нанесении парню и девушке телесных повреждений 18-летнего молодого человека полицейские с помощью служебной собаки нашли в 00.32 в паре кварталов от стадиона.

„Молодой человек был пьян, не подчинялся распоряжениям полиции, и для его задержания пришлось применить силу“, - сказал Аллак.

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