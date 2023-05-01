Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон: ситуация в Европе обнадеживает

Крупнейшим поставщиком газа в Европу является уже не Россия, а Норвегия. „В прошлом году из России в Европу по трубопроводам был импортирован 61 млрд кубометров природного газа. В 2021 году этот же показатель составил 155 млрд кубометров, что означает, что на долю российского газа приходилось более 40% рынка ЕС. Однако с сентября 2022 года на долю российского газа будет приходиться менее 10% от общего объема импорта трубопроводного газа в ЕС“, - говорит Симсон.