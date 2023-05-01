Экономика
01.05.2023, 20:20

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон: ситуация в Европе обнадеживает

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Кадри Симсон
Кадри Симсон
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Во вторник Еврокомиссия предложила компаниям участвовать в коллективной закупке газа. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон говорит, что ситуация обнадеживает, сообщает Ärileht.

Прежде всего Кадри Симсон отмечает, что текущее состояние газового рынка Европейского союза вселяет надежду. „Мы успешно пережили трудную зиму. Сдвиг в европейской энергетической системе был поразительным“.

Крупнейшим поставщиком газа в Европу является уже не Россия, а Норвегия. „В прошлом году из России в Европу по трубопроводам был импортирован 61 млрд кубометров природного газа. В 2021 году этот же показатель составил 155 млрд кубометров, что означает, что на долю российского газа приходилось более 40% рынка ЕС. Однако с сентября 2022 года на долю российского газа будет приходиться менее 10% от общего объема импорта трубопроводного газа в ЕС“, - говорит Симсон.

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