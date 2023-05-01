Экономика
01.05.2023, 14:35

В Эстонии самый большой гендерный разрыв в заработной плате в Европейском союзе: как государство собирается решать эту проблему?

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Andrii Yalanskyi | Shutterstock

24 апреля 2023 года Совет Европейского союза принял директиву о прозрачности заработной платы. Цель директивы заключается в том, чтобы обеспечить равное вознаграждение для женщин и мужчин за равноценную работу.

Основные положения:

  • В дальнейшем способ формирования заработной платы должен быть понятным для работников, осуществляться объективно и гендерно-нейтрально.

  • Обязательство по предоставлению отчетности будет распространяться на предприятия, в штате которых 100 и более работников.

  • Заработная плата отдельных работников разглашаться не будет — разница в зарплатах рассматривается совокупно.

  • Требования директивы начнут применяться в Эстонии с 2026 года.

  • Впервые предприятия должны будут предоставить данные о разрыве в заработной плате за предыдущий год в 2027 году.

  • Обязательство по предоставлению отчетности в Эстонии будет распространяться на 889 организаций, что составляет 1% от всех работодателей в Эстонии, включая 192 правительственных и государственных учреждения.

  • Организации со штатом от 100 до 249 работников составляют 70% всех организаций, на которых будет лежать обязательство по предоставлению отчетности. Согласно директиве, им придется отчитываться каждые 3 года.

  • Государство разрабатывает цифровое решение Palgapeegel (Зеркало зарплат), которое поможет снизить административную нагрузку на работодателей.

  • В Эстонии самый большой гендерный разрыв в заработной плате в Европейском союзе. По данным агентства Eurostat, в 2020 году он достиг 21,1% в то время как средний показатель по ЕС составляет 13%. По данным Департамента статистики за 2021 год, гендерный разрыв в заработной плате в Эстонии составил 14,9%.

Что должен сделать работодатель?

  • Необходимо подумать о разработке политики заработной платы и о ценности работ.

  • Перед собеседованием кандидатам должна быть предоставлена информация об уровне или диапазоне заработной платы.

  • Работникам должны быть доступны объективные и гендерно-нейтральные критерии, на основе которых формируется их заработная плата.

  • Организации, в которых работает 100 и более работников, должны будут начать публиковать данные о гендерном разрыве в заработной плате в их организации. Если разрыв в средней заработной плате женщин и мужчин составит более 5% и этот показатель не может быть оправдан объективными критериями, необходимо будет пересмотреть принципы формирования заработной платы в организации. На это у работодателя есть 6 месяцев.

  • Для небольших предприятий предоставление данных о разрыве в заработной плате является добровольным.

Как это повлияет на работников?

  • Индивидуальная заработная плата отдельного работника разглашаться не будет. При оценке равенства заработной платы будет учитываться ценность работы. Оплата труда будет рассматриваться совокупно, например, в виде „рабочей семьи“.

  • Работник сможет узнать, как формируется его заработная плата и каков гендерный разрыв в оплате труда в его учреждении.

  • Работник получит право получать информацию о своем индивидуальном уровне заработной платы и среднем уровне заработной платы других работников, выполняющих такую же работу.

  • В общей сложности 260 056 работников, т. е. 38% всех работников в Эстонии, получат выгоду от обязательства предприятий по предоставлению отчетности.

Подробнее - на сайте Министерства социальных дел.

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