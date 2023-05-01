В Эстонии самый большой гендерный разрыв в заработной плате в Европейском союзе: как государство собирается решать эту проблему?(3)
24 апреля 2023 года Совет Европейского союза принял директиву о прозрачности заработной платы. Цель директивы заключается в том, чтобы обеспечить равное вознаграждение для женщин и мужчин за равноценную работу.
Основные положения:
В дальнейшем способ формирования заработной платы должен быть понятным для работников, осуществляться объективно и гендерно-нейтрально.
Обязательство по предоставлению отчетности будет распространяться на предприятия, в штате которых 100 и более работников.
Заработная плата отдельных работников разглашаться не будет — разница в зарплатах рассматривается совокупно.
Требования директивы начнут применяться в Эстонии с 2026 года.
Впервые предприятия должны будут предоставить данные о разрыве в заработной плате за предыдущий год в 2027 году.
Обязательство по предоставлению отчетности в Эстонии будет распространяться на 889 организаций, что составляет 1% от всех работодателей в Эстонии, включая 192 правительственных и государственных учреждения.
Организации со штатом от 100 до 249 работников составляют 70% всех организаций, на которых будет лежать обязательство по предоставлению отчетности. Согласно директиве, им придется отчитываться каждые 3 года.
Государство разрабатывает цифровое решение Palgapeegel (Зеркало зарплат), которое поможет снизить административную нагрузку на работодателей.
В Эстонии самый большой гендерный разрыв в заработной плате в Европейском союзе. По данным агентства Eurostat, в 2020 году он достиг 21,1% в то время как средний показатель по ЕС составляет 13%. По данным Департамента статистики за 2021 год, гендерный разрыв в заработной плате в Эстонии составил 14,9%.
Что должен сделать работодатель?
Необходимо подумать о разработке политики заработной платы и о ценности работ.
Перед собеседованием кандидатам должна быть предоставлена информация об уровне или диапазоне заработной платы.
Работникам должны быть доступны объективные и гендерно-нейтральные критерии, на основе которых формируется их заработная плата.
Организации, в которых работает 100 и более работников, должны будут начать публиковать данные о гендерном разрыве в заработной плате в их организации. Если разрыв в средней заработной плате женщин и мужчин составит более 5% и этот показатель не может быть оправдан объективными критериями, необходимо будет пересмотреть принципы формирования заработной платы в организации. На это у работодателя есть 6 месяцев.
Для небольших предприятий предоставление данных о разрыве в заработной плате является добровольным.
Как это повлияет на работников?
Индивидуальная заработная плата отдельного работника разглашаться не будет. При оценке равенства заработной платы будет учитываться ценность работы. Оплата труда будет рассматриваться совокупно, например, в виде „рабочей семьи“.
Работник сможет узнать, как формируется его заработная плата и каков гендерный разрыв в оплате труда в его учреждении.
Работник получит право получать информацию о своем индивидуальном уровне заработной платы и среднем уровне заработной платы других работников, выполняющих такую же работу.
В общей сложности 260 056 работников, т. е. 38% всех работников в Эстонии, получат выгоду от обязательства предприятий по предоставлению отчетности.
Подробнее - на сайте Министерства социальных дел.
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