В Эстонии самый большой гендерный разрыв в заработной плате в Европейском союзе: как государство собирается решать эту проблему?

В дальнейшем способ формирования заработной платы должен быть понятным для работников, осуществляться объективно и гендерно-нейтрально.

Обязательство по предоставлению отчетности будет распространяться на предприятия, в штате которых 100 и более работников.

Заработная плата отдельных работников разглашаться не будет — разница в зарплатах рассматривается совокупно.

Требования директивы начнут применяться в Эстонии с 2026 года.

Впервые предприятия должны будут предоставить данные о разрыве в заработной плате за предыдущий год в 2027 году.

Обязательство по предоставлению отчетности в Эстонии будет распространяться на 889 организаций, что составляет 1% от всех работодателей в Эстонии, включая 192 правительственных и государственных учреждения.

Организации со штатом от 100 до 249 работников составляют 70% всех организаций, на которых будет лежать обязательство по предоставлению отчетности. Согласно директиве, им придется отчитываться каждые 3 года.

Государство разрабатывает цифровое решение Palgapeegel (Зеркало зарплат), которое поможет снизить административную нагрузку на работодателей.