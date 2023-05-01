01.05.2023, 17:38
Внимание: зоны парковки Bolt Drive могут меняться в течение дня. Возможно, вы не сможете оставить машину там, где ее взяли
ФОТО: | Delfi Meedia
Клиенты, арендовавшие фургон Bolt, с удивлением обнаружили в конце поездки, что не могут вернуть машину на прежнее место, сообщает Ärileht.
Клиент Bolt Drive написал Ärileht, что арендовал фургон на улице Осмуссааре и хотел позже припарковать автомобиль там же. Однако выяснилось, что завершить поездку через приложение на том же месте уже нельзя.