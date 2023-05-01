Новости Эстонии
01.05.2023, 17:38

Внимание: зоны парковки Bolt Drive могут меняться в течение дня. Возможно, вы не сможете оставить машину там, где ее взяли

 
Возможно, вы не сможете вернуть арендованный автомобиль Bolt в ту же зону, где вы его взяли.
Возможно, вы не сможете вернуть арендованный автомобиль Bolt в ту же зону, где вы его взяли.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Клиенты, арендовавшие фургон Bolt, с удивлением обнаружили в конце поездки, что не могут вернуть машину на прежнее место, сообщает Ärileht.

Клиент Bolt Drive написал Ärileht, что арендовал фургон на улице Осмуссааре и хотел позже припарковать автомобиль там же. Однако выяснилось, что завершить поездку через приложение на том же месте уже нельзя.

Тогда клиент связался со службой поддержки. „После разговора выяснилось, что человек, бронирующий автомобиль, должен продумать, куда он будет возвращать машину после поездки. То место, где он арендовал машину, не обязательно является зоной парковки“, - рассказывает клиент.

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