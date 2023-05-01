На суше готовить суши: какое будущее ждет сокращенных работников концерна Tallink?(1)
Судоходная компания Tallink заявила о сокращении 400 сотрудников. Работы лишатся в основном работники сектора питания и обслуживания. Каковы их шансы найти работу на суше и есть ли перспективы для развития этой сферы в Эстонии, разбиралась „Актуальная камера+“.
По утверждениям представителей концерна Tallink, причина масштабного сокращения не в том, чтобы сократить расходы - просто несколько судов были зафрахтованы компаниями из далеких стран, соответственно, их экипажи остаются в Эстонии.
В Независимом профсоюзе моряков заявляют, что сокращения, по их подсчетам, все же не будут такими масштабными, как заявляет руководство компании, а примерно в два раза меньше, и сообщают, что профсоюз готов помогать материально тем, кого сократят в августе этого года.
В отличие от Tallink сеть суши-баров Amijami, наоборот, ищет персонал, поскольку открывает две новые точки - этой сети суши-баров удалось пережить и пандемию, и инфляцию. Сегодня найти квалифицированных работников сложно, поскольку пандемия резко подорвала доверие к общепиту. Сокращенные во время коронавируса бармены, повара и официанты уже переквалифицировались и работают совсем в других отраслях.
Сети суши-баров требуются около 20 работников, и здесь готовы принять часть тех сотрудников, которых сокращает Tallink.
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