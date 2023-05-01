01.05.2023, 11:55
ВИДЕО | Беспечные ангелы: мотоциклисты на открытии сезона пересекли рельсы прямо перед поездом, полиция проводит проверку(14)
В соцсетях было опубликовано видео, где видно, как несколько мотоциклов объезжают стоящие у переезда машины и пересекают рельсы, хотя светофор предупреждает, что приближается поезд.
Полиция в Twitter отреагировала на нарушение и написала, что, хотя не зафиксировала его, считает такое поведение опасным для жизни и недопустимым, поэтому проведет проверку данного случая.
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