ВИДЕО | Беспечные ангелы: мотоциклисты на открытии сезона пересекли рельсы прямо перед поездом, полиция проводит проверку

В соцсетях было опубликовано видео, где видно, как несколько мотоциклов объезжают стоящие у переезда машины и пересекают рельсы, хотя светофор предупреждает, что приближается поезд.

Полиция в Twitter отреагировала на нарушение и написала, что, хотя не зафиксировала его, считает такое поведение опасным для жизни и недопустимым, поэтому проведет проверку данного случая.

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