Многострадальная Штромка останется этим летом без пляжного здания(18)
Старое пляжное здание, в котором, помимо прочего, располагались кафе, открытая терраса, киоск с мороженым и туалеты, было снесено прошлой зимой, работы начались 18 ноября и закончились 1 декабря. Работы по сносу были заказаны Таллиннским департаментом городского имущества и выполнены компанией Aspen Grupp OÜ.
В качестве причины был указан износ здания. В то время старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап сказала, что управа хочет построить пляжное здание, которое будет отвечать ожиданиям и потребностям жителей Таллинна.
Однако решение о сносе старого здания в начале зимы было принято явно в спешке: предыдущие конкурсы на строительство нового здания не увенчались успехом, а общественность продолжала обсуждать внешний вид и функционал нового здания.
В 2020 году был объявлен архитектурный конкурс, целью которого было найти „современное, ориентированное на сообщество решение, раскрывающее потенциал территории“. Впоследствии, в 2021 году, Таллиннский департамент городского имущества объявил конкурс на право владения объектом на Пельгуранна, 58.
Тендер не увенчался успехом, поскольку победивший проект не смог найти подрядчика для строительства пляжного здания на заданных условиях.
В ноябре прошлого года был объявлен конкурс идей среди жителей города. Оказалось, что люди хотят получить простое решение, которое вписывалось бы в местную среду. Они предпочли бы не большое, но уютное и маленькое здание. Кафе могло бы работать круглый год, и в нем должно быть достаточно места для частных мероприятий и небольшой навес. В дополнение к функционирующему пункту питания люди высказали пожелание о создании сезонного пункта проката спортивного инвентаря и пункта проката пляжного оборудования или магазина - пляжные игрушки, купальники, плавательные круги, а также пластыри, кремы от солнца, гель от ожогов - люди предлагают выделить для этого уголок рядом с кафе, как это делают во многих местах за границей. Запирающиеся шкафчики, душевые, туалеты должны быть обязательно. Помещения для развлечений и занятий спортом. Общим пожеланием всех проголосовавших было то, что эта зона должна стать простым и уютным пространством для всех.
На этой неделе Forte поинтересовался, на каком этапе находятся работы по реализации концепции - идет ли строительство нового здания пляжа. Оказалось, что ничего не сдвинулось с мертвой точки.
„Тендер еще не объявлен, - сказали нам в управе. - Мы обязательно проинформируем общественность, как только появятся новости по этому вопросу“.
Также не было принято решение о том, будет ли новый пляжный домик построен городом или разрешение на строительство будет выдано победителю конкурса. Управа района выступает за вариант, согласно которому город сам построит здание, исходя из ожиданий и потребностей жителей.
Решение должно быть принято Таллиннской городской управой.
Поиск поставщика услуг общественного питания
11 апреля управа Пыхья-Таллинна объявила тендер на открытие хотя бы одного летнего кафе на пляже Штромка. Заявки на участие в конкурсе можно подавать до 2 мая.
Кафе предлагается открыть именно на Пельгуранна 58, где на месте снесенного здания осталась площадка с прекрасным видом на море. „Мы приглашаем предпринимателей подавать свои предложения, чтобы помочь сделать один из самых популярных городских пляжей еще более приятным для отдыхающих“, - сказала Мануэла Пихлап.
Для установки кафе-павильона можно арендовать участок набережной площадью 30-120 м2 в пляжном парке. Более подробная информация ЗДЕСЬ.
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