Многострадальная Штромка останется этим летом без пляжного здания

В ноябре прошлого года был объявлен конкурс идей среди жителей города. Оказалось, что люди хотят получить простое решение, которое вписывалось бы в местную среду. Они предпочли бы не большое, но уютное и маленькое здание. Кафе могло бы работать круглый год, и в нем должно быть достаточно места для частных мероприятий и небольшой навес. В дополнение к функционирующему пункту питания люди высказали пожелание о создании сезонного пункта проката спортивного инвентаря и пункта проката пляжного оборудования или магазина - пляжные игрушки, купальники, плавательные круги, а также пластыри, кремы от солнца, гель от ожогов - люди предлагают выделить для этого уголок рядом с кафе, как это делают во многих местах за границей. Запирающиеся шкафчики, душевые, туалеты должны быть обязательно. Помещения для развлечений и занятий спортом. Общим пожеланием всех проголосовавших было то, что эта зона должна стать простым и уютным пространством для всех.