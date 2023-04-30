30.04.2023, 20:04
ГАЛЕРЕЯ | Тартуские студенты уже днем начали отмечать Вальпургиеву ночь(5)
В Тарту академические студенческие организации собрались после полудня воскресенья на шествие по случаю предстоящей Вальпургиевой ночи. По традиции омыли голову игристым вином статуи Карла Эрнста фон Бэра.
Шествие стартовало с горки Ванемуйне и направилось к Ратушной площади, где мэр Тарту Урмас Клаас передал власть студентам. Состоялось и ритуальное распитие пива, передает rus.err.
Затем перед главным корпусом Тартуского университета состоялась встреча с ректором.
После этого процессия направилась на Тоомемяги к статуе естествоиспытателя и медика Карла Эрнста фон Бэра. По традиции молодые члены академической семьи начисто вымыли голову Бэра шампанским.