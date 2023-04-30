ГАЛЕРЕЯ | Тартуские студенты уже днем начали отмечать Вальпургиеву ночь

Шествие стартовало с горки Ванемуйне и направилось к Ратушной площади, где мэр Тарту Урмас Клаас передал власть студентам. Состоялось и ритуальное распитие пива, передает rus.err.

Затем перед главным корпусом Тартуского университета состоялась встреча с ректором.

После этого процессия направилась на Тоомемяги к статуе естествоиспытателя и медика Карла Эрнста фон Бэра. По традиции молодые члены академической семьи начисто вымыли голову Бэра шампанским.