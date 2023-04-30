ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне загорелся фасад крупного торгового центра, люди были эвакуированы

Информация о пожар е поступила спасателям в 17.20. В Хааберсти произошло возгорание фасада торгового центра, в котором находятся гипермаркет Rimi и казино Olympic.

Пожар удалось быстро локализовать. Через час с небольшим пожар в основном был потушен, пожарные сообщили, что проводится проверка и проветривание помещений. В 19.36 поступило сообщение об окончательной ликвидации пожара, после чего торговый центр был вновь открыт для посетителей.