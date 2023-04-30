К концу десятилетия Эстонии грозит нехватка более 1000 полицейских, но у государства не хватает денег на их подготовку

В этом году ряды полицейских в четырех префектурах пополнят 49 молодых сотрудников. Нехватка кадров ощущается постоянно, несмотря на то, что колледж выпускает новых специалистов несколько раз в год: кто-то из полицейских выходит на пенсию или переходит на другую работу.

По словам директора колледжа полиции и погранохраны Кристиана Яани, если не увеличить количество учебных мест, то к концу десятилетия в PPA может не хватать более тысячи полицейских: „В колледже полиции и погранохраны Академии МВД можно подготовить в общей сложности 800 будущих полицейских за четыре года. Но потребность Департамента полиции и погранохраны (PPA) на самом деле почти в два раза больше — 1500 человек за четыре года“.

Яани признал, что создание дополнительных мест стоит дорого, а у государства не хватает денег. „Чтобы получить больше дополнительных учебных мест и удовлетворить потребности, которые ежедневно испытывает PPA, необходимо найти почти 20 млн евро в течение четырех лет“, — сказал он.

По словам исполняющего обязанности генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, в PPA — около 300 вакантных должностей, но полицейским пока удавалось справляться.