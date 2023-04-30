Поножовщина в Арукюла: пострадавшая 17-летняя девушка отпущена на домашнее лечение(4)
Оперативный дежурный Пыхьяской префектуры полиции Мадис Аллак сообщил, что прокуратура ходатайствует об аресте 18-летнего молодого человека, которого подозревают в поножовщине в поселке Арукюла в ночь на воскресенье, в результате которой погиб 19-летний юноша, а 17-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу.
Подозреваемый скрылся с места преступления — со школьного стадиона, но был быстро задержан полицией.
„Девушку к настоящему времени отпустили на домашнее лечение“, - сообщил полицейский порталу Delfi.
О мотивах устроенной парнем резни Аллак говорить не пожелал. „Следствие находится на начальном этапе. Весь ход событий - что и как произошло на школьном стадионе - выяснится в ходе уголовного расследования“, - сказал он.
По данным представителя полиции, действующих уголовных наказаний у 18-летнего подозреваемого нет. „Есть небольшие прегрешения, которые в свете последнего события не имеют большого значения“, - добавил Аллак.
Он сообщил, что прокуратура будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.
„На данный момент можем сказать, что задержанный подозреваемый употреблял алкоголь“, - сказал Аллак.
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