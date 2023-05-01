Рак груди — из-за ночных смен, рак легких — из-за сварки. Сотни эстонцев ежегодно „зарабатывают“ онкологию(12)
Недавнее исследование Института развития здоровья (TAI) подтверждает, что в Эстонии ежегодно диагностируется в среднем 776 случаев рака, которые могут быть вызваны факторами риска, связанными с профессиональной деятельностью, пишет Eesti Ekspress.
В рамках исследования TAI проанализировал количество случаев рака, диагностированных в период с 2016 по 2020 год.
За этот период в Эстонии было диагностировано 45 случаев мезотелиомы, или рака покровной ткани внутренних органов (в основном в легочной ткани). 95% случаев возникновения мезотелиомы связаны с воздействием асбеста.
В период с 2016 по 2020 год было диагностировано и 1 726 случаев рака легких, которые также могут быть связаны с профессиональными рисками.
Помимо рака легких и мезотелиомы, рабочая среда может стать причиной и рака груди. Ежегодно в Эстонии диагностируется около восьмисот новых случаев рака этого вида, из которых около ста могут быть связаны с трудовой деятельностью.
„Среди случаев, связанных с профессиональной деятельностью, наиболее распространены рак легких, немеланомный рак кожи, рак груди, рак мочевого пузыря и лейкемия“, - говорится в заключении исследования TAI.
В исследовании подчеркиваются факторы, которые могут повышать риск развития рака. Например, работа по сменам влияет на развитие рака груди. Почему?
„Исследования показывают повышенный риск развития рака именно у людей, которые долго работали в ночную смену, - говорит руководитель отдела надзора Трудовой инспекции Силья Соон. - После пяти-шести лет работы в ночную смену этот риск возрастает“.
Рак кожи связан с работой на открытом воздухе, в основном летом. „Дорожные рабочие, спасатели на воде, работники в поле - все они получают слишком много солнечного облучения, - говорит Иннос. - Важно, чтобы у них был головной убор, одежда, чтобы они использовали солнцезащитный крем“.
Профессия сварщика также сопряжена с риском. С 2016 года в Эстонии рак легких был диагностирован у 16 сварщиков. „Помимо рака легких, работа сварщика чревата опухолями глаз, возможно, вызванными ультрафиолетовым излучением“, - добавляет Иннос.
Она уточняет, что причиной возникновения рака легких может быть множество материалов. „Самые основные из них - асбест, минеральные масла, табачный дым и дизельные выхлопы“.
Например, люди, работавшие в ресторанах или клубах в 1990-е годы, когда курение в помещениях было распространено повсеместно, могли пострадать от табачного дыма. Воздействию дизельных паров подвергаются те, кто работает в ремонтных мастерских, где то и дело заводят и глушат дизельные двигатели. Или в шахтах, где работают машины на дизельном топливе.
Риск заболевания раком также повышается при работе, связанной с воздействием ионизирующего излучения (например, у медицинских работников) или древесной пыли. Древесная пыль вызывает рак верхних дыхательных путей.
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