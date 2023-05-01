Рак груди — из-за ночных смен, рак легких — из-за сварки. Сотни эстонцев ежегодно „зарабатывают“ онкологию

В рамках исследования TAI проанализировал количество случаев рака, диагностированных в период с 2016 по 2020 год.

За этот период в Эстонии было диагностировано 45 случаев мезотелиомы, или рака покровной ткани внутренних органов (в основном в легочной ткани). 95% случаев возникновения мезотелиомы связаны с воздействием асбеста.

В период с 2016 по 2020 год было диагностировано и 1 726 случаев рака легких, которые также могут быть связаны с профессиональными рисками.

Помимо рака легких и мезотелиомы, рабочая среда может стать причиной и рака груди. Ежегодно в Эстонии диагностируется около восьмисот новых случаев рака этого вида, из которых около ста могут быть связаны с трудовой деятельностью.

„Среди случаев, связанных с профессиональной деятельностью, наиболее распространены рак легких, немеланомный рак кожи, рак груди, рак мочевого пузыря и лейкемия“, - говорится в заключении исследования TAI.

В исследовании подчеркиваются факторы, которые могут повышать риск развития рака. Например, работа по сменам влияет на развитие рака груди. Почему?

„Исследования показывают повышенный риск развития рака именно у людей, которые долго работали в ночную смену, - говорит руководитель отдела надзора Трудовой инспекции Силья Соон. - После пяти-шести лет работы в ночную смену этот риск возрастает“.

Рак кожи связан с работой на открытом воздухе, в основном летом. „Дорожные рабочие, спасатели на воде, работники в поле - все они получают слишком много солнечного облучения, - говорит Иннос. - Важно, чтобы у них был головной убор, одежда, чтобы они использовали солнцезащитный крем“.

Профессия сварщика также сопряжена с риском. С 2016 года в Эстонии рак легких был диагностирован у 16 сварщиков. „Помимо рака легких, работа сварщика чревата опухолями глаз, возможно, вызванными ультрафиолетовым излучением“, - добавляет Иннос.

Она уточняет, что причиной возникновения рака легких может быть множество материалов. „Самые основные из них - асбест, минеральные масла, табачный дым и дизельные выхлопы“.