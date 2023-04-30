Таллинн - резиновый? Сколько жителей будет в столице через 25 лет: есть три сценария роста

Исследователи Тартуского университета представили в анализе, проведенном по заказу Таллинна, три сценария прогноза миграции до 2050 года: так, первый, или базовый сценарий, предусматривает, что миграция будет продолжаться в нынешнем темпе, и в итоге к 2050 году население Таллинна увеличится на 12% (примерно 55 000 человек) — что означает полумилионное население столицы к середине 21 века. При отрицательном естественном приросте населения (-26 500 человек) за счет внешней миграции добавится 75 000 человек.

Второй сценарий, являющийся наиболее вероятным, основан на реализации рыночного жилищного строительства, за счет чего за 25 лет население Таллинна увеличится на 1/5, и к 2050 году в столице будет проживать 530 000 человек — на 87 000 жителей больше, чем в 2022 году (443 000 человек). За счет внешней миграции добавилось бы 100 000 человек, за счет внутренней — почти 9000, все это при отрицательном естественном приросте (-23 227 человек).

Согласно третьему сценарию, который предполагает, что старые многоквартирные дома подвергнутся масштабной реконструкции, а в новых жилых районах появится доступное жилье, прирост населения за счет жителей новых домов составит 117 000 человек, а общая численность населения Таллинна вырастет почти на 93 000 жителей, или на 21% (чуть меньше, чем численность населения Тарту, где в конце прошлого года проживали 97 500 человек). При этом за счет внешней миграции в Таллинне будет проживать на 107 000 человек больше, а внутренняя миграция составит почти 10 000 человек (естественный прирост населения аналогичен другим сценариям).

В любом случае население Таллинна, которое по состоянию на 1 апреля 2023 года составляло 460 642 человека, вырастет за счет внешней миграции, причем, согласно всем трем сценариям, больше всего — на 52-63% — вырастет население Кесклинна, а вот в Нымме его численность будет сокращаться, пишет rus.err.