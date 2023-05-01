Еду – нуждающимся. Кто в Эстонии имеет право на продуктовую помощь и как ее получить?(47)
Неимоверный рост цен привел к тому, что все больше жителей Эстонии оказываются в тяжелом материальном положении. За последний год продуктовую помощь стало получать на 37% больше людей, чем раньше. „МК-Эстония“ узнала, кому полагается эта мера поддержки и как ее получить.
То, что получателей продуктовой помощи стало больше, подтверждают на всех уровнях.
„Сейчас у нас на 100% больше клиентов, чем было три года назад. Сейчас у нас примерно 20 тысяч клиентов в неделю. В прошлом году мы раздали более пяти миллионов килограммов продуктов“, – приводит слова главы Продуктового банка Эстонии Пита Борефейна rus.err.ee.
В Нарве, по словам директора Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, за последнее время количество нуждающихся в продуктовом наборе семей увеличилось – каждую неделю за набором обращаются около 160 семей.
Пакет продуктов четыре раза в год
В Эстонии продуктовую помощь оказывают двумя способами. Первый – это продовольственная помощь от Европейского фонда. Ее выделяет Эстонский продуктовый банк четыре раза в год, и она представляет собой продуктовый набор общим весом более семи килограммов. В него входят крупы, мясные и рыбные продукты (консервы), кондитерские изделия, сладкие продукты (сахар, мед), кофе, чай, какао и т. д.
Чтобы получить продукты от Европейского фонда помощи, нужно соответствовать хотя бы одному из следующих пунктов:
получать прожиточное пособие в промежутках между распределением продовольственной помощи;
ходатайствовать о прожиточном пособии в промежутках между распределением продовольственной помощи, но получить отказ от местного самоуправления, когда решение не выплачивать пособие было принято по не зависящим от дохода причинам (например, человек безработный и отказывается регистрироваться в Кассе по безработице);
по крайней мере один раз ходатайствовать о прожиточном пособии в промежутках между распределением продовольственной помощи, но доход после вычета расходов на жилье может превышать прожиточный минимум в размере до 15%;
пользоваться услугами приюта для бездомных людей.
Например, если продуктовый набор получают в мае, то он положен тем, кто соответствовал перечисленным выше критериям в феврале, марте или апреле. О продуктах из Европейского фонда помощи не нужно ходатайствовать отдельно, вас автоматически вносят в списки, если вы соответствуете вышеуказанным условиям.
Гибкая помощь от Таллинна
Второй способ получить продуктовую помощь – через социальный отдел местного самоуправления.
„Поскольку продукты от Европейского фонда помощи распределяются только четыре раза в год, в промежутках продовольственную помощь нуждающимся оказывает город Таллинн в сотрудничестве с Эстонским продуктовым банком, – говорится на сайте Таллинна. – Продовольственная помощь предназначена для малообеспеченных семей, ее распределение зависит от доходов семьи“.
В столице отмечают, что, хотя в целом критерии получения продовольственной помощи те же, что и в отношении продуктов от Европейского фонда помощи (особенно для получателей различных пособий, зависящих от доходов), в зависимости от индивидуальной ситуации человека или семьи можно применять более гибкий подход и предоставлять временную помощь также тем, кто не получает еду от Европейского фонда помощи.
Для получения продовольственной помощи необходимо связаться с отделом социального обеспечения районной управы по месту регистрации, который оценит потребность в продовольственной помощи и ее обоснованность.
Нарва назначает день
Нарва при сотрудничестве с Продуктовым банком четыре раза в неделю обеспечивает нуждающихся продуктами.
„Продуктовые наборы предназначены для испытывающих материальные сложности малообеспеченных семей, то есть получение продуктов зависит от их доходов. В целевую группу входят семьи, получающие прожиточное пособие, многодетные семьи, малообеспеченные пенсионеры и т. д.“, – перечисляет директор Департамента социальной помощи Нарвы Кристи Мюрк.
Она объясняет, что для получения продуктового набора необходимо обратиться в Департамент социальной помощи, где специалисты оценят потребности клиента, исходя из дохода семьи. Право на получение продуктового набора есть у тех, чей чистый доход на одного члена семьи составляет менее 50% минимальной заработной платы и на каждого последующего члена семьи составляет менее 40% минимальной заработной платы в месяц.
„Если потребность в получении продуктов питания подтвердилась, будет назначен конкретный день и время, когда клиент может прийти за продуктовой помощью. В список нуждающихся, который доступен представителю Продуктового банка, запишут данные членов семьи, в том числе – количество детей. Данные вносят в Star-cистему. На основании этой информации Продуктовый банк укомплектует подходящий продуктовый набор, для получения которого нужно будет представить удостоверяющий личность документ“, – комментирует Кристи Мюрк.
Карточки вместо пакета
В начале этого года стало известно, что весной в Эстонии вместо продуктовых пакетов введут пластиковые карточки. Советник по связям со СМИ Министерства социальных дел Ирина Кузина говорит, что карточки введут уже на последней неделе апреля. Часть самоуправлений будет распространять их через социальных работников, в остальных случаях карточки будут отправлены по почте.
„Надо отметить, что это нововведение пока что действует не по всей Эстонии, а в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа. Партнером государства в этих регионах является Rimi. В данный момент проводится государственный тендер, по окончании которого мы надеемся выбрать торговую сеть, которая будет обслуживать всю остальную территорию Эстонии“, – комментирует Кузина.
Она объясняет, что продуктовая карточка заменит собой ту помощь, которую ранее государство закупало четыре раза в год и распределяло через Продуктовый банк. То есть вместо заранее сформированного набора люди будут получать так называемые продуктовые карточки, то есть карточки с внесенной на них суммой денег, на которую они сами смогут сделать покупки.
„Так что люди по-прежнему будут получать помощь, но в более достойном виде. Они больше не будут привязаны к дате получения продуктовой помощи, они получат право решать, когда пойти в магазин, что купить, воспользоваться ли скидками и т. д., – отмечает представитель министерства. – Если смотреть на этот проект шире, то процесс оказания помощи станет не только более человечным, но и менее затратным, а значит – и более устойчивым с точки зрения государственных интересов. Так мы сможем уменьшить расходы на комплектацию продуктовых наборов, да и логистические цепочки значительно уменьшатся“.
В этом году, продолжает Ирина Кузина, на продуктовые карточки будут перечислять 30 евро на одного человека в квартал. То есть если в списке получателей продуктовой помощи стоит семья из четырех человек, сумма составит 120 евро.
„Рассчитывая сумму, мы исходили из возможностей бюджета и количества людей, зарегистрированных в списках получателей помощи, а также делали поправку на инфляцию. По сравнению со стоимостью пакета продуктовой помощи, который комплектовали раньше, сумма на карточке больше. Ее можно потратить на продукты питания и товары первой необходимости, например средства гигиены. Запрещено приобретать алкогольные и табачные изделия, а также лотерейные билеты“, – уточняет советник по связям со СМИ.
По словам Кузиной, карточки будут выдавать с той же регулярностью, как раньше выдавали продуктовый набор, закупаемый государством, – то есть один раз в квартал.
„Важно отметить, что с 2019 года наряду с закупаемой продовольственной помощью нуждающимся выдают и пожертвованные продукты. Такие товары продовольственные банки собирают на регулярной основе и распределяют в течение года ежемесячно, список получателей составляют социальные работники самоуправления на основе оценки потребности в помощи“, – уточняет Ирина Кузина.
Она отмечает, что для получения карточки действуют те же критерии, что действовали прежде для получения продовольственной помощи. То есть в список получателей попадают люди, которые подали заявление или уже получают прожиточное пособие или пособие от местного самоуправления.
„Если вам нужна помощь, пожалуйста, обратитесь к социальному работнику самоуправления по месту своего жительства. Получив заявление, работник оценит ваше экономическое положение и внесет вас в список получателей продовольственной помощи. После этого вы получите продуктовую карточку – либо по почте, либо из рук социального работника“, – добавляет Кузина.
Помочь может каждый
Продуктовый банк поддерживают продуктами, а также финансово государство, самоуправления, Европейский союз, торговые сети, производители, оптовые склады и частные лица. Каждую неделю в 2022 году продовольственную помощь от Продуктового банка получали в среднем 18 676 человек, что на 37 процентов больше, чем годом ранее. Кроме того, четыре раза в год распределяли более 84 200 пакетов продовольственной помощи из Европейского союза.
По словам главы Продуктового банка Эстонии Пита Борефейна, которые приводит rus.err.ee, сейчас магазины еженедельно выделяют банку немного меньше еды, чем раньше.
„Они пытаются оптимизировать расходы из-за смены привычек потребителя. Пытаются вечером продать как можно больше товара со скидкой“, – объясняет Борефейн.
Обычные люди тоже могут помочь нуждающимся, пожертвовав еду с помощью ящиков Продуктового банка для сбора продуктов, которые можно встретить во многих магазинах. Лучше всего покупать для этих целей продукты с долгим сроком годности, которые не надо хранить при определенной температуре.
Большая часть продуктов, распределяемая Продуктовым банком, состоит из продуктов, спасенных в сетевых магазинах. К ним добавляют пожертвованные продукты и продовольственная помощь из Европейского союза. В 2022 году продовольственный оборот Продуктового банка составил 4,2 млн кг. Фрукты и овощи (21%), хлебобулочные изделия (18%), молочные продукты (14%) и мясные продукты (10%) составляли наибольшую долю общего количества еды.