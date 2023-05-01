Еду – нуждающимся. Кто в Эстонии имеет право на продуктовую помощь и как ее получить?

Например, если продуктовый набор получают в мае, то он положен тем, кто соответствовал перечисленным выше критериям в феврале, марте или апреле. О продуктах из Европейского фонда помощи не нужно ходатайствовать отдельно, вас автоматически вносят в списки, если вы соответствуете вышеуказанным условиям.

по крайней мере один раз ходатайствовать о прожиточном пособии в промежутках между распределением продовольственной помощи, но доход после вычета расходов на жилье может превышать прожиточный минимум в размере до 15%;

ходатайствовать о прожиточном пособии в промежутках между распределением продовольственной помощи, но получить отказ от местного самоуправления, когда решение не выплачивать пособие было принято по не зависящим от дохода причинам (например, человек безработный и отказывается регистрироваться в Кассе по безработице);

В Эстонии продуктовую помощь оказывают двумя способами. Первый – это продовольственная помощь от Европейского фонда. Ее выделяет Эстонский продуктовый банк четыре раза в год, и она представляет собой продуктовый набор общим весом более семи килограммов. В него входят крупы, мясные и рыбные продукты (консервы), кондитерские изделия, сладкие продукты (сахар, мед), кофе, чай, какао и т. д.

В Нарве, по словам директора Департамента социальной помощи Кристи Мюрк, за последнее время количество нуждающихся в продуктовом наборе семей увеличилось – каждую неделю за набором обращаются около 160 семей.

„Сейчас у нас на 100% больше клиентов, чем было три года назад. Сейчас у нас примерно 20 тысяч клиентов в неделю. В прошлом году мы раздали более пяти миллионов килограммов продуктов“, – приводит слова главы Продуктового банка Эстонии Пита Борефейна rus.err.ee.

„Если потребность в получении продуктов питания подтвердилась, будет назначен конкретный день и время, когда клиент может прийти за продуктовой помощью. В список нуждающихся, который доступен представителю Продуктового банка, запишут данные членов семьи, в том числе – количество детей. Данные вносят в Star-cистему. На основании этой информации Продуктовый банк укомплектует подходящий продуктовый набор, для получения которого нужно будет представить удостоверяющий личность документ“, – комментирует Кристи Мюрк.

Она объясняет, что для получения продуктового набора необходимо обратиться в Департамент социальной помощи, где специалисты оценят потребности клиента, исходя из дохода семьи. Право на получение продуктового набора есть у тех, чей чистый доход на одного члена семьи составляет менее 50% минимальной заработной платы и на каждого последующего члена семьи составляет менее 40% минимальной заработной платы в месяц.

„Продуктовые наборы предназначены для испытывающих материальные сложности малообеспеченных семей, то есть получение продуктов зависит от их доходов. В целевую группу входят семьи, получающие прожиточное пособие, многодетные семьи, малообеспеченные пенсионеры и т. д.“, – перечисляет директор Департамента социальной помощи Нарвы Кристи Мюрк.

Для получения продовольственной помощи необходимо связаться с отделом социального обеспечения районной управы по месту регистрации, который оценит потребность в продовольственной помощи и ее обоснованность.

В столице отмечают, что, хотя в целом критерии получения продовольственной помощи те же, что и в отношении продуктов от Европейского фонда помощи (особенно для получателей различных пособий, зависящих от доходов), в зависимости от индивидуальной ситуации человека или семьи можно применять более гибкий подход и предоставлять временную помощь также тем, кто не получает еду от Европейского фонда помощи.

„Поскольку продукты от Европейского фонда помощи распределяются только четыре раза в год, в промежутках продовольственную помощь нуждающимся оказывает город Таллинн в сотрудничестве с Эстонским продуктовым банком, – говорится на сайте Таллинна. – Продовольственная помощь предназначена для малообеспеченных семей, ее распределение зависит от доходов семьи“.

Карточки вместо пакета

В начале этого года стало известно, что весной в Эстонии вместо продуктовых пакетов введут пластиковые карточки. Советник по связям со СМИ Министерства социальных дел Ирина Кузина говорит, что карточки введут уже на последней неделе апреля. Часть самоуправлений будет распространять их через социальных работников, в остальных случаях карточки будут отправлены по почте.

„Надо отметить, что это нововведение пока что действует не по всей Эстонии, а в Таллинне, Харьюмаа и Рапламаа. Партнером государства в этих регионах является Rimi. В данный момент проводится государственный тендер, по окончании которого мы надеемся выбрать торговую сеть, которая будет обслуживать всю остальную территорию Эстонии“, – комментирует Кузина.

Она объясняет, что продуктовая карточка заменит собой ту помощь, которую ранее государство закупало четыре раза в год и распределяло через Продуктовый банк. То есть вместо заранее сформированного набора люди будут получать так называемые продуктовые карточки, то есть карточки с внесенной на них суммой денег, на которую они сами смогут сделать покупки.

„Так что люди по-прежнему будут получать помощь, но в более достойном виде. Они больше не будут привязаны к дате получения продуктовой помощи, они получат право решать, когда пойти в магазин, что купить, воспользоваться ли скидками и т. д., – отмечает представитель министерства. – Если смотреть на этот проект шире, то процесс оказания помощи станет не только более человечным, но и менее затратным, а значит – и более устойчивым с точки зрения государственных интересов. Так мы сможем уменьшить расходы на комплектацию продуктовых наборов, да и логистические цепочки значительно уменьшатся“.

В этом году, продолжает Ирина Кузина, на продуктовые карточки будут перечислять 30 евро на одного человека в квартал. То есть если в списке получателей продуктовой помощи стоит семья из четырех человек, сумма составит 120 евро.