Читатель жалуется: болел столько же – получил меньше. Как рассчитывается больничный?

„Вчера получил больничный. Год назад я болел ровно такое же количество дней, получил почти 517 евро от Кассы здоровья. В этом году болел столько же, получил от Кассы здоровья 503 евро с копейками. Почему больничный вдруг стал меньше?“ – возмущается обратившийся в редакцию Виталий.

Разница не в пользу больного

„Ну ладно, 14 евро с копейками – не столь космическая сумма. Но больничный платят по среднему заработку за предыдущий год. А в прошлом году, я специально посмотрел бумаги, по сравнению с позапрошлым годом у меня разница в зарплате почти в две тысячи за год“, – замечает мужчина.

„Я инвалид и болею каждый год. Что в прошлом году был 29 дней на больничном, что в этом, день в день. Знаю, что считают по среднему доходу за год. И как может быть, если дней столько же, и зарплата стала больше, а заплатили меньше? Сравнил прошлый год с годом ранее. И там была разница с плюсом в пользу более позднего больничного, потому что и зарплата увеличилась. А тут разница в минус!“ – восклицает читатель.

Он специально сел и сам все пересчитал. По подсчетам Виталия выходило, что недоплатили ему около 70 евро.

„Дозвонился до Кассы здоровья, стал выяснять, потом отправил им бумагу из Налогово-таможенного департамента. Для этого пришлось напрячь людей, чтобы помогли мне все подписать электронно. И что вы думаете? На следующий день приходит мне почти 80 евро! Никаких извинений, ничего. Как такое может быть? – недоумевает Виталий. – Я еще от других слышал, что какие-то больничные маленькие стали. А он вон как! Основная масса людей ведь и не знает, как больничные рассчитывают, вот и не перепроверяют. А надо все проверять, иначе обманут!“

Все зависит от налога