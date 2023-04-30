Читатель жалуется: болел столько же – получил меньше. Как рассчитывается больничный?(5)
В редакцию обратился читатель, которого, по его словам, чуть не обманули с оплатой больничного. Если бы не его настойчивость, мужчина лишился бы почти 80 евро. „МК-Эстония“ узнала, как рассчитывают выплаты по временной нетрудоспособности и где можно проверить все начисления.
„Вчера получил больничный. Год назад я болел ровно такое же количество дней, получил почти 517 евро от Кассы здоровья. В этом году болел столько же, получил от Кассы здоровья 503 евро с копейками. Почему больничный вдруг стал меньше?“ – возмущается обратившийся в редакцию Виталий.
Разница не в пользу больного
„Ну ладно, 14 евро с копейками – не столь космическая сумма. Но больничный платят по среднему заработку за предыдущий год. А в прошлом году, я специально посмотрел бумаги, по сравнению с позапрошлым годом у меня разница в зарплате почти в две тысячи за год“, – замечает мужчина.
„Я инвалид и болею каждый год. Что в прошлом году был 29 дней на больничном, что в этом, день в день. Знаю, что считают по среднему доходу за год. И как может быть, если дней столько же, и зарплата стала больше, а заплатили меньше? Сравнил прошлый год с годом ранее. И там была разница с плюсом в пользу более позднего больничного, потому что и зарплата увеличилась. А тут разница в минус!“ – восклицает читатель.
Он специально сел и сам все пересчитал. По подсчетам Виталия выходило, что недоплатили ему около 70 евро.
„Дозвонился до Кассы здоровья, стал выяснять, потом отправил им бумагу из Налогово-таможенного департамента. Для этого пришлось напрячь людей, чтобы помогли мне все подписать электронно. И что вы думаете? На следующий день приходит мне почти 80 евро! Никаких извинений, ничего. Как такое может быть? – недоумевает Виталий. – Я еще от других слышал, что какие-то больничные маленькие стали. А он вон как! Основная масса людей ведь и не знает, как больничные рассчитывают, вот и не перепроверяют. А надо все проверять, иначе обманут!“
Все зависит от налога
„В данном случае речь идет об анонимном обращении, поэтому невозможно точно объяснить обстоятельства этого случая. Поскольку мы имеем дело с данными о здоровье, мы также не можем комментировать ситуацию даже при наличии персональных данных, – отвечает Игорь Ляпин, главный специалист отдела коммуникаций Кассы здоровья. – Ситуации, при которых Касса здоровья делает дополнительные выплаты, встречаются очень редко. Речь идет о единичных случаях, для решения которых требуется обращение самого человека к нам“.
Касса здоровья, отмечает Ляпин, получает данные о социальном налоге человека для выплаты компенсации по нетрудоспособности в Налогово-таможенном департаменте. Если у человека возникают сомнения в том, что компенсация рассчитана верно, то нужно отправить электронно подписанное обращение в службу поддержки клиентов Кассы здоровья по адресу info@tervisakassa.ee. Если нет возможности подписать обращение электронно-цифровой подписью, то вопрос можно отправить по почте: Lastekodu tn., 48, 10113 Тallinn.
„Затем мы проясним возникшую ситуацию с Налогово-таможенным департаментом, – объясняет Игорь Ляпин. – Информацию о принципах учета компенсаций по нетрудоспособности можно найти на домашней странице Кассы здоровья. Кроме того, люди могут сами просматривать данные по нетрудоспособности на государственном портале eesti.ee в разделе „Здоровье и рецепты“.
Больничный может быть открыт долго
Когда человек заболевает и обращается к врачу, тот открывает ему больничный, или, как это называется официально, выписывает лист нетрудоспособности. Первый день болезни работника не оплачивают, со второго по пятый день больничный оплачивает работодатель, дальше – Касса здоровья. Размер компенсации составляет 70% от среднего дохода за день. Работодатель исходит из средней заработной платы работника за последние шесть месяцев, а Касса здоровья – из социального налога, начисленного или уплаченного за работника за прошлый календарный год.
Врач оформляет электронный лист нетрудоспособности и направляет его в Кассу здоровья. Об окончании больничного уведомлять работодателя в устной или письменной форме необходимо самостоятельно. Больничный может быть открытым и дольше, но компенсацию застрахованный человек может получить за период не более 182 дней подряд, в случае туберкулеза – 240.
Когда лист нетрудоспособности закрыт, работодатель передает данные через государственный портал, и компенсация поступает на счет работника в течение нескольких дней. Срок может увеличиться, если, например, работодатель опоздал с подачей данных или судебный исполнитель наложил арест на счет работника.