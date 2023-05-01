Пошаговая инструкция: как получить компенсацию ущерба, если ваш автомобиль пострадал от ям на дорогах?

Сульг отмечает, что каждый год им поступает 100–150 таких требований. В 2022 году поступило 104 требования (из них 36 были связаны со выбоинами), общая сумма требований составила 90 961,55 евро, удовлетворено 32 требования на общую сумму 16 573,63 евро. То есть каждый ходатайствующий получил в среднем по 517,9 евро.

„Эта процедура обусловлена тем, что возмещение ущерба осуществляют из средств городского бюджета города Таллинна, то есть из публичных средств, и, таким образом, требование должно быть обоснованным и поддающимся проверке“, – подчеркивает он.

Решение о возмещении ущерба или об отказе в компенсации ущерба принимает комиссия по рассмотрению дорожно-транспортных ущербов после того, как собраны все необходимые материалы.

Сульг добавляет, что, согласно процедуре рассмотрения требований о возмещении ущерба, принятию решения о возмещении ущерба или отказе в выплате компенсации предшествует процедура проверки предоставленных сведений. То есть при необходимости запрашивают дополнительную информацию в Департаменте полиции и погранохраны и/или у владельцев сетей, и/или у лиц, ответственных за дорожно-ремонтные работы, в Дорожно-транспортном регистре и прочих базах данных“.

„Прежде всего необходимо выяснить характер и точную сумму ущерба, далее следует заполнить форму заявления о возмещении ущерба и приложить документы (счета, чеки, фотографии и т. д.), подтверждающие наличие ущерба и его сумму, – описывает он алгоритм действий. – К гражданско-правовым требованиям применяются положения гражданского судопроизводства“.

Заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг говорит, что требование о возмещении ущерба, возникшего вследствие ненадлежащего состояния постройки или дороги , принадлежащей городу Таллинну, следует направить в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства.

Он утверждает, что шина так сильно была повреждена, что в шиномонтаже ему сказали: „Ничего сделать уже нельзя, надо покупать новую!“

„До этого ездил – и все было хорошо! – говорит он. – А как растаял снег, так на дорогах появились ловушки…“

Не только в Таллинне

Жители Кохтла-Ярве тоже жалуются на ямы на дорогах. Причем повсеместно.

„Вот такой у нас проезд к дому по Пуру теэ, – выкладывает фото в Фейсбуке житель города. – Каждый день по таким ямам. Подсыпаем сами, но сколько можно? Территория городская, но такое чувство, что на наш двор просто забили. Ямы такие, что даже на высокой подвеске цепляешь. Примите меры наконец-то!“

Ему в комментариях отвечают люди, которые рассказывают, что по таким-то адресам – тоже ямы, и даже хуже.

„У нас на бульваре Эстония такое же лет пять как минимум“, – пишет еще один пользователей соцсетей.

„Это ещё ничего, у нас на Метсапарги вообще жесть, такие ямы, что приходится почти полностью останавливаться и чуть ли не „пешком идти“, и все равно машину так качает со стороны в сторону, что просто ужас“, – пишет другой.

„У вас ещё есть асфальтное покрытие? А у нас возле дома, тоже на Пуру теэ, уже и такого нет, только ямы…“ – откликается третий.

Что же делать, если вы недовольны дорожным покрытием, из-за которого страдает ваша машина?

Юрист Данил Липатов из Progressor Õigusbüroo cоветует запастись доказательствами, чтобы потом суметь доказать причинно-следственную связь.

„Если машина въехала в яму, в результате чего у вас поломана подвеска, спущено колесо или разбитый диск, то вы должны это зафиксировать, – подчеркивает он. – То есть сфотографировать то место на дороге, где это произошло. И если спущенное колесо или разбитый диск мы видим, то чтобы доказать повреждение подвески, нужно будет везти машину в сервис и получать заключение оттуда“.

Сложность доказывания, по словам юриста, заключается в том, что если повреждения сразу не видны, а машина может продолжать двигаться, то потом непросто будет обосновать, что эти повреждения возникли именно из-за этой ямы.

„Если машина попала колесом в яму, после чего оно отвалилось, то тут причинно-следственная связь установлена, – подчеркивает Данил Липатов. – Если же этого не произошло, то потом обязанность доказать причинно-следственную связь между поломкой машины – например, подвески – и попаданием в выбоину ложится уже на вас“.

Если поломка автомобиля чувствуется сразу же после попадания в выбоину, и машина не может дальше двигаться, то, по совету юриста, нужно остановиться, зафиксировать место происшествия, вызвать эвакуатор, который отвезет машину в сервис, и сообщить дорожным службам об этом инциденте.

„Если же повреждения выявились не сразу, и дело дойдет до искового производства, то именно водитель должен будет доказывать, что вот эта поломка связана с этой вот выбоиной, в которую он въехал три недели назад“, – подытоживает Данил Липатов.

Пошаговая инструкция: как получить компенсацию от города Таллинна за выбоины на дорогах? 1. Зайдите на сайт https://www.tallinn.ee/et/teenused/kahjunoude-esitamine 2. Скачайте и заполните бланк ходатайства, который можно найти в рубрике Vormid 3. Подпишите его цифровой подписью, прикрепите все счета и чеки, свидетельствующие о понесенных вами расходах, и отправьте их по электронной почте kommunaal@tallinnlv.ee 4. Ждите: ваше ходатайство рассмотрит комиссия, которая предварительно проверит, насколько указанные вами данные соответствуют действительности, и при необходимости уточнит их в Департаменте полиции и погран-охраны и в других источниках. 5. Если решение вас не удовлетворит, вы можете отправить возражение по электронной почте kommunaal@tallinnlv.ee или обратиться в суд. Все графы должны быть заполнены. Если на какой-то вопрос ответ отрицательный, то пишете „ei“. Этот бланк можно дигитально подписать и отправить по электронной почте по адресу kommunaal@tallinnlv.ee. А можно заполнить от руки и отнести по адресу Mündi, 2, 15197, Tallinn.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства Адрес: Mündi, 2 Телефон: 645 7820 Электронная почта: natalja.kutepova@tallinnlv.ee Сайт: www.tallinn.ee/kommunaalamet

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