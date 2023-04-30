Начинается самый травматичный сезон: где в Эстонии случается больше всего травм и увечий?

Эвелин Лойтмаа, менеджер по страхованию от несчастных случаев Salva Kindlustus, говорит, что в конце весны и начале лета у страховых компаний всегда больше работы по рассмотрению страховых случаев, потому что уставшие от долгой зимы при первом же потеплении люди начинают усердно заниматься весенней уборкой и дворовыми, садовыми и ремонтными работами, а также гораздо больше двигаются на свежем воздухе.

„Если зимой основным фактором несчастных случаев являются скользкие дороги, то весенняя палитра гораздо более пестра: люди падают с лестниц, травмируются при работе с инструментами, при обрезке веток, обжигаются при разведении костров и жарке шашлыков. Снятие занавесок с окон или мытье окон также может привести к падению. Малыши много бегают, лазят по деревьям и заборам, резвятся на детских площадках. Вдобавок ко всему весной сонные змеи все чаще заползают в населенные пункты — на приусадебные и садовые участки“, — приводит Лойтмаа основные источники опасности несчастных случаев.

Несколько удивляет и региональная статистика травматизма. „Если исключить Харьюмаа, где проживает наибольшее количество людей и, следовательно, с ними происходит больше всего несчастных случаев, получается, что лидером может считаться Вильяндимаа, где за последние пять лет произошло больше телесных повреждений всех видов, чем, например, в Тартумаа или Пярнумаа“, — приводит Лойтмаа статистику страхования от несчастных случаев Salva.

Травмы часто влекут за собой и материальные затраты: временная нетрудоспособность и пребывание на больничном снижают доход. Для выздоровления могут потребоваться различные инструменты или процедуры, расходы на которые Больничная касса не возмещает (костыли, инвалидные коляски, физиотерапия, отпускаемые по рецепту лекарства). Если полученная травма приводит к постоянной инвалидности, потенциальные затраты еще более возрастают и также становятся постоянными, не говоря уже о смертельных случаях.