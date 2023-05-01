Внутренний мир любимой рыбы шокировал покупательницу: что делать, если в купленном товаре оказались паразиты?(8)
Корюшку трудно не любить – это вкусная и питательная рыба с характерным ароматом огурца, которая попадает на столы гурманов только в течение короткого сезона. Однако долгожданный сезон принес жительнице столицы жестокое разочарование. Что делать, если купленная вами рыба оказалась заражена паразитами? Вернут ли за нее деньги?
Каждый год начала сезона корюшки с нетерпением ждет множество любителей этой пахнущей свежими огурцами рыбки. Даже несмотря на довольно высокую цену – от 5 евро и выше за кило, в отличие от (сравнительно) дешевой (от 1,50 евро) салаки. Из корюшки можно приготовить множество блюд, ее подают даже в пафосных ресторанах в окружении изысканных гарниров, но все же самая любимая, „народная“ корюшка – просто жареная.
Наша читательница Светлана Р. (имя по просьбе читательницы изменено, настоящее редакции известно. – Прим. ред.) также обрадовалась появлению корюшки в ассортименте рыбных прилавков и в преддверии выходных купила ни много ни мало – пять килограммов рыбы на Центральном рынке. Знала бы она, чем обернется покупка…
Обманутые ожидания
„Я корюшку обожаю. И жареную, конечно, и особенно маринованную. Знаете, с луком, морковкой, перцем, лавровым листом и уксусом!.. Тащила корюшку домой и представляла себе, как я ее всю пожарю, наедимся от пуза, пока она с пылу, с жару, а остаток я замариную, и через сутки будет у меня к отварной картошечке пища богов – маринованная корюшка!“ – рассказывает Светлана.
Дома, поскольку работа предстояла нудная и малоприятная, Светлана устроилась с комфортом перед телевизором, и под любимый сериал перечистила все пять кило корюшки.
„В такой мелкой рыбе, как корюшка или салака, самое вкусное, на мой взгляд, это икра. Хорошо прожаренная, она становится ярко-желтой, рассыпчатой и приятно похрустывает на зубах, а в маринованной рыбе она просто невыразимо вкусна. Поэтому, если мне попадалась рыбка с икрой, я чистила ее так, чтобы вытащить все внутренности, а икру оставить. Скоро передо мной была целая большая миска почищенной корюшки, – вспоминает женщина. – Мне хотелось подать на ужин корюшку прямо со сковороды, поэтому я решила обернуть миску пленкой и убрать в холодильник, пока не придут домой муж и дети“.
Миска с корюшкой простояла в холодильнике несколько часов. Наконец, когда вся семья была в сборе и уже „нагуляла аппетит“, Светлана достала сковороду, масло, муку для панировки и в приятном предвкушении сняла пленку с миски. Под пленкой ее ожидал сюрприз. Весьма неприятный.
„По рыбе ползали черви. Длинные, тонкие, белые, длиной 2–3 см и абсолютно живые. Вот же гадость, – Светлану передергивает от воспоминаний. – Я позвала мужа, и мы вместе оценили масштаб бедствия. Детям решили ничего не говорить, а рыбу выбросить. Хотела сделать фото, чтобы выложить в соцсеть и предупредить других людей, но как представила, что у меня в ленте будет фото с червивой рыбой!.. В общем, всучила мужу миску и велела вынести в контейнер для биоотходов. А на ужин быстренько приготовила оладьи“.
Остаток дня Светлана „переваривала“ впечатления. Было жалко и обманутых ожиданий, и зря потраченных денег – 28 евро сумма все же не из тех, что легко выбросить из кошелька. На другой день, поостыв, Светлана задалась вопросом: а может, зря она так с любимой-то корюшкой?
„До сих пор я, когда готовила корюшку, всегда отправляла ее на сковороду сразу же, едва почистив. Есть подозрение, что и та корюшка могла быть заражена гельминтами, просто у них не было времени себя показать, – рассуждает женщина. – Никто при этом ничем не заболел, ни семья, ни кошка. Но аппетит у меня испорчен надолго. В этом сезоне я точно корюшку не ем“.
„Визуально они, конечно, мешают…“
Администрация Центрального рынка, комментируя ситуацию, пояснила, что у корюшки есть несколько видов паразитов, которые живут в плавательном пузыре рыбы. Они безопасны для человека и присутствуют практически у всей корюшки, пойманной в Эстонии (и эти гельминты могут достигать 4 см в длину).
„Визуально они, конечно, мешают, но они не представляют угрозы для здоровья человека, – заверяют представители рынка. – Практически все корюшки в Рижском заливе заражаются паразитами, когда в молодости поедают рачка-переносчика. Черви с латинским названием Cystidicola farionis, обитающие в плавательном пузыре рыбы, не наносят вреда здоровью человека. Это очень видоспецифичные паразиты, для которых в организме человека не найти подходящей среды обитания, поэтому пренебрегать „заглистованной“ корюшкой не следует. Плавательный пузырь нужно просто удалить вместе с другими кишками, а рыбу – приготовить, как и планировали“.
Обеспечение качества товара является обязанностью каждого торговца. Выборочные проверки также проводят Сельскохозяйственно-продовольственный департамент и администрация Центрального рынка, заверил администратор.
Беглый опрос среди продавцов свежей рыбы в разных точках Таллинна показал, что о том, что корюшка – гипотетически, конечно – может быть заражена гельминтами, известно всем, и случай, описанный нашей читательницей, никого не удивил. Больше удивила ее эмоциональная реакция: „Выбрасывать-то зачем? Ну промыла бы в семи водах с солью, да и все дела, прожарить надо хорошенько – и ешь!“
Выбросить всегда успеется
Главный специалист продовольственного отдела Сельскохозяйственно-продовольственного департамента Ольга Васильева говорит, что в главе III Регламента 853/2003 Европейского парламента и Совета, часть D, написано, что продавцы, имеющие по роду деятельности контакт с пищевыми продуктами, должны обеспечить визуальную проверку рыбных продуктов на наличие видимых паразитов перед их выставлением на продажу. Они не должны размещать продукты рыболовства, явно зараженные паразитами, на рынке пищевых продуктов. Качество товара в первую очередь проверяет именно торговец, поставляющий на рынок свежую рыбу.
„Насколько опасно для человека употребление в пищу зараженной паразитами рыбы, трудно оценить, так как разные паразиты могут вызывать разные проблемы со здоровьем в организме человека, но это касается потребления сырой рыбы. Как правило, белую морскую рыбу люди не употребляют в сыром виде, а жарят, и этот технологический процесс убивает рыбных паразитов“, – говорит специалист.
В случае таких неприятных находок необходимо рыбу поместить в холодильник (например, завязав в полиэтиленовый пакет) и сообщить в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент (PTA) по телефону +372 605 1710 или на е-почту vihje@pta.agri.ee. PTA имеет возможность отправить данную рыбу в лабораторию на паразитологическое исследование, чтобы определить, что это за паразит и может ли он быть опасен для человека. Одних только фотографий недостаточно, по ним трудно точно установить, что это за паразиты.
Несмотря на то, что „заглистованная“ рыба может и вправду быть для человека безвредной, у натур впечатлительных желание есть рыбу может пропасть надолго. А что же делать с купленной?
„При обнаружении рыбных паразитов покупатель имеет право вернуться в торговую точку (с рыбой) и потребовать возврат средств при предъявлении чека“, – говорит главный специалист продовольственного отдела РТА Ольга Васильева.
„Если купленный товар не пригоден для использования, первое, что вы должны сделать, это сообщить об этом продавцу и, при необходимости, также сообщить в Сельскохозяйственно-продовольственный департамент“, – посоветовал советник по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Аап Андреас Ребас.