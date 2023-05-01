Внутренний мир любимой рыбы шокировал покупательницу: что делать, если в купленном товаре оказались паразиты?

Корюшка – рыба некрупная, рекордсменку Эстонии – 196 граммов при общей длине около 32 см и возрасте приблизительно 11 лет – выловили в реке Пярну в 1995 году. Мировой рекорд – 295 граммов (Финляндия, 1964). Скорость роста корюшки очень изменчива и наиболее высока у молодых рыб в течение первых двух лет жизни или около того. Годовалая рыба в среднем имеет длину 8–9 см и весит 3–4 грамма. Позже рост корюшки замедляется, и обычно рыбе требуется 4–5 лет, чтобы вырасти так же сильно, как в первые полтора года.

Как паразитолог могу предположить, что такое изменение скорости роста может быть связано с тем, что корюшки длиной около 10 см в наших прибрежных водах стопроцентно имеют в своем плавательном пузыре совершенно специфическую аскариду Cystidicola farionis. Черви полупрозрачные, тонкие, очень нежные, но довольно длинные, часто более 4 см. В плавательном пузыре взрослой рыбы их могут поместиться десятки, а то и больше сотни. Связать какие-либо видимые патологические эффекты или воспалительные процессы с присутствием этого червя в плавательном пузыре не удалось. Но паразит есть паразит, и не исключено, что нашествие цистидикол, по крайней мере, тормозит рост рыбы, поскольку отнимает у хозяина некоторые питательные вещества.

Промежуточным хозяином аскариды является рачок Pontoporeia. Ракообразное, которым корюшка начинает питаться примерно в возрасте 8–10 месяцев или даже в возрасте года. Это трио – аскариды, рачки и корюшки как окончательные хозяева – превратилось в настолько экологически устойчивую систему в Балтийском море, что, вероятно, соответствует экопаразитологическому фону этого водоема. У других видов рыб я нахожу этого червя крайне редко – всего три раза на более чем 10 000 вскрытий. Этот червь не представляет какой-либо известной опасности для птиц или млекопитающих, но он достаточно подвижен, и люди неоднократно замечали их при чистке корюшки и даже дали им общее название кошачий червь, что никак не отражает влияние паразита на кошек или человека. Название, вероятно, происходит от того, что, увидев на кухонном столе червей, вырвавшихся из плавательного пузыря рыбы, человек с презрением бросает рыбу кошкам, которые, съев кусок рыбы с червями, всегда остаются живыми-здоровыми. Правда, многим кошкам, которых я знаю, не нравится специфический сильный огуречный запах корюшки. Однако если котенок начнет есть свежую корюшку в раннем возрасте, он будет хотеть ее до конца своих дней. Рыба очень питательна, и кошки это знают.