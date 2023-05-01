МК Эстония
01.05.2023, 08:02

Деньги тают. Что делать с накоплениями II пенсионной ступени в кризис?

 (55)
Ирина Петрова
Плохо всем: пенсионные фонды показывают сегодня неутешительную динамику
Плохо всем: пенсионные фонды показывают сегодня неутешительную динамику
ФОТО: freepik.com

В годовом сравнении практически все пенсионные фонды II ступени показывают отнюдь не радужную динамику – доходность отрицательная. Иными словами, фонды ушли в минус. Ситуация в банковском секторе США и Европы только добавляет паники, и вот уже обычные люди начинаются метаться: то ли забрать свои накопления, то ли сменить фонд в надежде на лучшее. „МК-Эстония“ узнала у специалистов, что нужно делать и когда ситуация нормализуется.

И без того непростое время на фондовом рынке осложнил кризис в банковской сфере США, который затронул и Европу. Из-за того, что на фоне повышения процентных ставок облигации всегда падают в цене, на балансе некоторых банков скопилось слишком много этих ценных бумаг (по сравнению с долей других активов), которые просто невозможно на сегодняшний день реализовать даже по цене покупки. Если все сильно упростить, то Silvergare, Signature Bank и Silicon Valley Bank (SVB) рухнули именно из-за этого, им не хватило ликвидности.

Вложение в облигации всегда считается менее рискованным по сравнению с вложением в акции, правда, и менее прибыльным. У всех банков есть консервативные пенсионные фонды, которые большую часть средств инвестируют в наименее рисковые активы. Такие фонды рекомендованы тем, кому до пенсии осталось немного – таким образом, у человека нет большого риска потерять на акциях много денег, не имея времени на ожидание восстановления рынка. Например, пенсионный фонд Swedbank „Консервативный“ не менее 80% активов инвестирует в облигации, инструменты денежного рынка и депозиты. Остальное инвестируется в акции, недвижимость и другие допустимые активы.

Если посмотреть на доходность всех пенсионных фондов II ступени за три года и пять лет, будет видно, что наибольшие проблемы – именно у консервативных. И те держатели паев этих фондов, кому маячит пенсия на горизонте, сейчас попросту теряют деньги без надежды застать вновь их рост.

В то же время, в годовом сравнении теряют все – и консервативные фонды, и те, что вкладывают средства в более рисковые активы. А кризис в банковском секторе оказывает сильнейшее давление на акции финансовых компаний, в которые, помимо прочего, тоже вложены деньги пенсионных фондов. Что же делать? Как спасти свои пенсионные накопления?

Большинству до пенсии еще далеко

„Сегодня большинству пенсионных вкладчиков еще далеко до выхода на пенсию. Это означает, что в долгосрочной перспективе они, скорее всего, выиграют от подъемов рынка и сохранят свои прочные позиции даже при краткосрочных спадах, – комментирует руководитель сферы пенсий и инвестирования Swedbank Кайре Пейк. – Инвестирование пенсионных средств обычно осуществляется ежемесячно и небольшими суммами. На эти деньги пенсионный фонд накапливает для вкладчика паи. Когда рынки растут, ценные бумаги стоят дороже, и паев накапливается меньше. Но когда рынки падают, паи дешевеют, и вы получаете больше за ту же сумму. В результате регулярного накопления инвестор приобретает новые паи по разным ценам, то выше, то ниже, поэтому во время спада также неплохо инвестировать“.

Только по мере приближения выхода на пенсию, по словам Пейк, текущее состояние финансовых рынков становится более важным для человека, поскольку в этом случае целью является сохранение стоимости активов, накопленных за годы, а не чрезмерный риск, чтобы максимизировать выгоду от накопления для выхода на пенсию.

„Именно поэтому важно, чтобы риск в пенсионном фонде снижался по мере приближения выхода на пенсию. Длительный период позволяет больше времени инвестировать в акции для получения наилучшей доходности. Однако важно помнить, что цены на акции могут быть очень волатильными в краткосрочной перспективе, но исторически акции вносят наибольший вклад в рост активов“, – поясняет Кайре Пейк.

Фонд по дате рождения

Она добавляет, что в рамках II ступени можно инвестировать, выбрав фонд, соответствующий году вашего рождения (генерационный фонд). Это позволит вам оставаться в одном фонде в течение всего срока пенсионного инвестирования, при этом уровень риска будет снижаться с течением времени по мере приближения к пенсионному возрасту.

„Удобно и просто, и не нужно беспокоиться о том, нужно ли менять фонд и когда! – подчеркивает представитель Swedbank. – В анализе пенсионной системы, опубликованном Министерством социальных дел и Министерством финансов в декабре прошлого года, также отмечается, что генерационные фонды – очень разумное решение, в том числе – и согласно международному опыту, поскольку большинство людей не находят времени, забывают или мало занимаются пенсионными инвестициями“.

Поэтому единственное, что, по словам Кайре Пейк, стоит сделать, – это убедиться, что вы инвестируете в правильный пенсионный фонд, который соответствует как вашей толерантности к риску, так и срокам выхода на пенсию.

„Если это так, то нет причин беспокоиться и менять пенсионный фонд! Это правило действует даже в спокойные времена – рынки растут и падают, но с правильным фондом вам не нужно беспокоиться о падении рынка, и вы можете продолжать готовиться к выходу на пенсию, чтобы воспользоваться тем, что вы уже накопили, по более низкой налоговой ставке или даже без уплаты подоходного налога“, – констатирует Пейк.

Таблица доходности пенсионных фондов

Замедление инфляции продолжится

Управляющий пенсионными фондами Luminor Вахур Мадиссон поясняет, что консервативные пенсионные фонды могут инвестировать только до 10% своих активов в акции, а оставшиеся не менее 90% могут быть инвестированы в рынки облигаций.

„В прошлом году произошло беспрецедентно быстрое и масштабное повышение процентных ставок, что привело к снижению рыночных цен на облигации. Процентная ставка во многом определяется инфляцией, и быстрая инфляция стала причиной падения цен на облигации. В последние месяцы наблюдается замедление инфляции в основных промышленно развитых странах, и можно предположить, что замедление инфляции продолжится. Тем не менее, говорить о том, что инфляция быстро вернется в удобный для центробанков диапазон 2–2,5%, пока преждевременно“, – считает Мадиссон.

Таким образом, по его словам, крат-косрочно процентные ставки все еще имеют потенциал роста, но долгосрочные процентные ставки формируются за счет охлаждения экономической активности из-за высоких процентных ставок.

„Это создало ситуацию, когда процентные ставки находятся в настоящее время на относительно привлекательном уровне для инвестирования в облигации. Таким образом, выход из среды с нулевой процентной ставкой в течение такого короткого периода принес отрицательную доходность инвесторам в консервативные пенсионные фонды, но на будущее рынки облигаций теперь предлагают привлекательную доходность. Поэтому консервативным вкладчикам пенсионных фондов, которые хранят там свои средства до выхода на пенсию и в пенсионном возрасте, не рекомендуется менять фонд на более рискованный“, – комментирует представитель Luminor.

Он добавляет, что повышение процентных ставок оказало негативное влияние на фондовые рынки в прошлом году, особенно пострадали чувствительные к процентным ставкам сектора.

Что такое облигации?

Источник: SEB

Облигации – это долговые инструменты, посредством которых инвестор дает деньги в долг предприятию на определенный период по фиксированной или плавающей процентной ставке. Коммерческие предприятия, местные самоуправления, государства и правительства с помощью облигаций привлекают деньги для финансирования своей деятельности и отдельных проектов.

Сколько лет осталось до пенсии?

„Фондовые рынки уже в значительной степени приспособились к более высоким процентным ставкам. Но период нестабильности может продолжиться, поскольку финансовым рынкам еще не ясно, как долго центральные банки будут повышать процентные ставки, – объясняет Вахур Мадиссон. – В краткосрочной перспективе фондовые рынки все еще находятся в периоде неопределенности, но долгосрочные перспективы по-прежнему привлекательны и подходят для тех, кому до выхода на пенсию осталось много лет“.

При выборе пенсионных фондов, отмечает Мадиссон, самое главное – помнить, через сколько лет вы хотите забрать свои пенсионные активы:

Если до этого момента осталось более 10 лет, пенсионные активы, как правило, могут храниться на 100% в пенсионном фонде, инвестирующем в акции.

Если у вас осталось 5–10 лет, вы можете держать накопления в сбалансированном пенсионном фонде, который инвестирует 50–60% в акции.

Если до дня Х, когда вы планируете забрать деньги, осталось от 3 до 5 лет, то лучше их поместить в пенсионный фонд, который держит до 30% в акциях.

А если до пенсии осталось менее 3 лет, можно было бы копить деньги в консервативном пенсионном фонде.

„Очень хорошо, что люди следят за состоянием своего пенсионного фонда, но далеко идущие решения не должны приниматься, исходя из данных только за один год. Крат-косрочная перспектива отражает временные тенденции на мировом рынке, а для оценки успеха пенсионного фонда необходим более длительный обзор, чем один цикл“, – напоминает Мадиссон.

Наша справка

Источник: rus.err.ee

В прошлом году Финансовая инспекция потребовала от банков иметь дополнительные резервы в размере 824 млн евро для повышения их устойчивости к рискам. После перевода бюджетного профицита в резерв Финансовой инспекции у ведомства также образовались дополнительные средства в объеме 6,1 млн евро для снижения рисков.

Профицит бюджета Финансовой инспекции за 2022 год составил 524 240,15 евро. Совет инспекции решил перечислить его в резерв ведомства.

Банки точно не рухнут

Райво Варе, экономический эксперт

Сейчас всем плохо. Есть фонды, где более успешный менеджмент, к тому же есть разные условия фонда. Но если это – фонд консервативный, там даже надеяться не на что. У них составление модели происходит с учетом того, что очень большую долю составляют государственные бумаги. А государственные бумаги сейчас чувствуют себя не очень. Но и акции тоже внизу. То есть перекладываться некуда, и с этим просто сейчас нужно жить.

Пенсионерам, которые уже близки к выходу на пенсию, возможно, имеет смысл его отложить, если такое возможно. В этом году везде рецессия – и в Европе, и в Америке. А если не рецессия, то стагнация, стагфляция. Это означает, что и на рынках ценных бумаг ситуация не очень – негде взяться росту. Вы поменяете фонд, а там будет почти то же самое.

Если верить историческому опыту, то со следующего года на рынках начнется рост, и тогда ситуация изменится.

Банковского обвала не произойдет, но все это влияет на уверенность на рынках. Это в свою очередь будет держать внизу две вещи: первое – акции банковского сектора, которые составляют значительную долю в портфелях фондов, и второе – банки больше будут осторожничать со своими кредитными портфелями. Все это опосредованно ухудшает ситуацию, так как инвестировать будут меньше, восстановление экономики будет происходить медленнее.

Да, таким образом это аукнется. Но наши банки хорошо капитализированы, хочу это отметить. У нас выше уровень требования к капитализации на местном уровне, поэтому наши банки точно не рухнут.

Катарина Хольм, сооснователь Клуба инвесторов в Эстонии

„С облигациями все просто – как только растут процентные ставки, уменьшается доходность облигаций. Поэтому совершенно понятно, что консервативные фонды проседают, так как высокая инфляция. А для того чтобы эту высокую инфляцию обуздать, повышаются процентные ставки. И пока инфляция не будет обуздана, консервативные фонды у нас будут в минусе“.

С другой стороны, отмечает Хольм, во время инфляции деньги теряют везде.

„В любом случае, у нас сейчас спад экономики. И если мы посмотрим на фактическую доходность неконсервативных фондов, они тоже сейчас в минусе. Так что у нас в любом случае из-за плохой ситуации в экономике в минусе оказываются все пенсионные фонды“, – констатирует специалист по инвестициям.

Катарина Хольм отдельно отмечает, что у активно управляемых фондов LHV S, M, L, XL в своих портфелях – значительная часть внебиржевых активов, например, недвижимость.

„Это означает, что оценка, которую периодически делают управляющие фондом, может не отражать реальное состояние вещей. Мы в реальности понятия не имеем, какова стоимость актива на данный момент – то есть, по какой реальной стоимости эти активы сегодня можно продать“, – поясняет Хольм.

Пенсию можно отложить

„Паниковать по поводу того, что упала доходность пенсионного фонда, не стоит. Экономика не может постоянно расти. Фонды падали и будут падать еще. Например, мне 40 лет, и к моменту, когда я выйду на пенсию, мы, наверное, переживем еще каких-нибудь три крупных кризиса. Вспомните 2007–2009 годы! Но после этого все восстановилось! Это просто цикл экономики, – объясняет специалист. – Конечно, человеку, которому в следующем году выпало выходить на пенсию, не очень повезло. В то же время есть разные варианты выхода из положения“.

Например, по словам Катарины Хольм, можно забрать не всю сумму, а только часть. И оставшиеся деньги забрать потом, когда ситуация улучшится. Или можно продолжить работать и не выходить пока на пенсию, если позволяет здоровье, и подождать, пока экономика восстановится.

„В моем кругу общения многие, кому скоро выходить на пенсию, отложили выход на три года или вообще пять лет, – говорит инвестор. – Что касается перевода из одного фонда в другой, немаловажную роль играет то, сколько времени осталось до выхода на пенсию. Мы делаем переводы за четыре месяца. Это сделано специально, чтобы люди совершали как можно меньше ошибок. Если бы фонды можно было менять каждый день, началась бы неразбериха. Но вопрос даже не в том, переводить или нет, важно – куда. Пострадали все: и акции, и облигации. Держать деньги в консервативном фонде совсем нецелесообразно только для молодых. Для них подходят другие фонды, которые вкладываются в акции“.

„Дно“ не предугадать

Катарина Хольм добавляет, что биржа – всегда впереди реальных экономических цифр примерно на полгода. То есть биржа начинает проседать до того, как это реально отразится на экономике, но и расти начинает тоже раньше, чем заканчивается рецессия.

„Именно поэтому так сложно обычным людям подгадывать, где „дно“, а где „пик“. И поэтому нет смысла этим заниматься, стараясь бегать из одного фонда в другой, – констатирует специалист. – Точно так же не менее сложно ловить „дно“ и „пики“ профессиональным управляющим в долгосрочной перспективе, лет от 15, и статистика это подтверждает: более 90% активных фондов проигрывают пассивным индексным“.

Забирать деньги сейчас, продолжает Катарина Хольм, не имеет смысла тем, кто не достиг пенсионного возраста, так как помимо просадки фондов им еще и налог 20% придется заплатить. Это первое.

„Второе – держать деньги „под подушкой“ при инфляции 26% – не самое мудрое решение, – констатирует специалист по инвестициям. – Единственная ситуация, когда имеет смысл забрать деньги – например, если человек серьезно заболел и есть реальные опасения, что он не доживет до выхода на пенсию. Либо если у человека большое количество долгов, и есть риск лишиться жилья. Тогда эти деньги могут быть использованы как спасательный круг. Но при этом нужно непременно пересмотреть свое финансовое поведение, чтобы ситуация не повторилась“.

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