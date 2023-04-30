Это просто космос! Каких успехов достигла Эстония в покорении космических просторов?

„Команда ESTCube – это в основном группа студентов Тартуского университета, которые строят спутники под Эстонским фондом студенческого спутника. Сейчас уже завершено строительство спутника ESTCube‑2, который планируется отправить в космос летом этого года. ESTCube‑2 – состоит из трех кубов размером 10 х 10 х 10 см и весом до 1,33 кг. Это означает, что наш маленький, но мощный спутник имеет длину 30 см и вес до четырех килограммов“, – рассказывает докторант TalTech в области химических технологий и материаловедения Катрийн Кристманн.

В 2022 году уже был презентован ESTCube‑2, но его запуск отложили.

В мае 2013 года совместно с финскими учеными Эстония запустила спутник ESTCube‑1, который предназначен для сбора информации о солнечном ветре.

В течение нескольких лет эстонские учёные работали над радио-телескопом Gaia, запущенным в 2013 году для исследования яркости и определения координат множества космических объектов.

Эстонские компании поставляют антенны для наземных станций, используемых для связи со спутниками и даже в программе Mars Express. Одна из эстонских компаний разработала структуру рефлектора антенны для 35-метрового радиотелескопа ЕКА в Австралии.

В 2007 году Эстония первой из стран Прибалтики подписала договор о сотрудничестве с Европейским космическим агентством. А с 2015-го страна – полноправный член этого агентства.

В XXI веке страна продолжает активно развивать космическую отрасль. И в последние годы Эстония зарекомендовала себя как одна из сильнейших стран в Европейском космическом агентстве (EAS).

В середине 1980-х годов новый телеспектрометр „Фаза“ был собран в Эстонской ССР и доставлен на станцию „Мир“: он находился снаружи модуля Квант‑2 и использовался для наблюдения за атмосферой и загрязняющими её веществами.

В советские годы Эстония внесла свой вклад в развитие космической программы Союза. В 1970-х СССР начал выводить в космос орбитальные станции „Салют“, оснащённые телефотометром „Микрон“, разработанным на заводах Эстонской ССР.

Космические исследования Эстонии уходят своими корнями в 1812 год, когда в нынешнем Тарту была открыта обсерватория, изучавшая галактики и занимавшаяся теоретическим моделированием структуры Вселенной.

У миссии ESTCube‑2 – несколько назначений и целей для того, чтобы в итоге найти решения многих проблем, которые волнуют человечество или могут угрожать нам в будущем.

„Наша команда надеется стать первой в мире, которая сможет эффективно использовать находящийся на борту спутника новый и до сих пор не протестированный в космосе научный эксперимент – электрический солнечный парус, или „э-пури“. Вкратце: речь идет о контролируемой тяговой системе, разработанной ученым финского метеорологического института Пеккой Янхуненом. Для продвижения паруса не нужно ракетное топливо, а только окружение, наполненное заряженными ионами, как ионосфера вокруг Земли или „солнечный ветер“ в межпланетном пространстве“, – объясняет Катрийн.

Запуск спутника ESTCube‑2, который должен был состояться еще в начале этого года, был отменен из-за неполадок с ракетой-носителем. Теперь экипаж ожидает старта ракеты Arianespace Vega C в конце лета этого года.

Лунные солнечные панели

Кроме спутников, Эстония ведет и другие разработки в космической отрасли. В частности, Катрийн Кристманн занимается исследованием разработки технологии производства однослойных солнечных батарей на Луне. Солнечная батарея, внешне напоминающая наждачную бумагу, основана на технологии монозернистого порошка. Батарея состоит из тысяч кристаллов диаметром 50 микрометров. Каждый такой кристалл работает как отдельный небольшой солнечный элемент. Микрокристаллы могут быть получены из элементов, обнаруженных в почве или реголите Луны.

Те панели, которые используются на Земле, можно использовать и на Луне. Но задача ученых – начать производство солнечных панелей на Луне из доступных там материалов и ресурсов: магния, титана, различных оксидов и сульфидов железа. Из них ученым необходимо изготовить прототип солнечных панелей, чтобы в будущем можно было наладить производство на спутнике Земли. Ученые планируют предоставить проект к 2025 году, поскольку к 2030 году планируется начать строительство базы на Луне.

Эстонский луноход