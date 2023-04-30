В Пыхья-Таллинне пройдет весенняя ярмарка с аттракционами и концерт
В воскресенье, 7 мая с 10 до 16 часов в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке состоится большая весенняя ярмарка. Концерт начнется в 12 часов.
„Приглашаем горожан 7 мая в прибрежный парк на Штромке насладиться весной и ярмаркой. На ярмарке будет представлен богатый выбор товаров от порядка 80 продавцов: найдется свежая хуторская продукция, ягоды, мед, одежда, игрушки и многий другой сезонный товар. Также на месте будут уличные кафе и аттракционы для детей. В 12 начнется концерт, на котором выступят различные коллективы и солисты“, — сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап.
Пыхья-Таллиннская Большая весенняя ярмарка состоится в воскресенье, 7 мая с 10 до 16 часов в прибрежном парке на Штромке. С 12 до 16 часов будет концерт. Выступят коллективы Таллиннской Коплиской школы по интересам, Стефания Айра, танцевальный ансамбль Таллиннской высшей технической школы Savijalakesed, Маргарита Кустинская, коллектив танца под руководством Лехти Костаби Airoso и Мяртен Мяннисте.