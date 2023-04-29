Эстония и Латвия планируют совместно арендовать СПГ-терминал в случае проблем с поставками

После начала войны в Украине, как и Финляндия с Эстонией, Латвия начала планировать строительство СПГ-терминала, но если в начале года страна хотела найти возможность построить собственный причал в следующем году, то теперь Латвия хочет обеспечить поставки через терминал Палдиски на случай будущих кризисов.

В феврале Латвия отказалась от разработки проекта СПГ-терминала с частными инвесторами, поскольку не была готова предоставить госгарантии на строительство терминала.

Две недели назад Министерство климата и энергетики Латвии сообщило, что приступает к разработке условий совместного использования СПГ-терминала в Палдиски с целью укрепления безопасности поставок газа в стране.

Подготовка к аренде судна также была темой встречи Михала с премьер-министром Латвии и министром климата на прошедшей неделе. Однако, по словам министра, обсуждение пока находится на ранней стадии и конкретных планов нет, но по первоначальному плану, если возникнет необходимость в аренде терминала, страны должны разделить расходы.

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