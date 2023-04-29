Инновации: в Старом городе запущен пилотный проект по повторному использованию упаковки
Таллиннская горуправа на заседании в среду приняла решение о предоставлении в аренду семи расположенных в Старом городе участков предприятию Ringo Eco OÜ, занимающемуся развитием экологичных технологий. Цель сотрудничества – реализовать пилотный проект продолжительностью один месяц, чтобы протестировать сбор многоразовой упаковки в Старом городе.
В общей сложности семь контейнеров для сбора многоразовой упаковки предприятия Ringo будут установлены в Старом городе: по одному на улице Нунне, в парке Таммсааре, на улице Виру, два – рядом с площадью Вабадузе и еще два – на улице Харью. Цель проекта - оценить уровень готовности расположенных в этом районе учреждений, предприятий, а также местных жителей и гостей присоединиться к платформе, предоставляющей услугу по сбору многоразовой упаковки.
По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, пилотный проект – важный шаг в процессе перехода на использование многоразовой посуды. „На сегодняшний день мы говорим о сотрудничестве с Ringo, но более широкая цель – сделать использование многоразовой упаковки и посуды проще и удобнее для людей. Мы приглашаем к сотрудничеству и других предпринимателей, у которых есть подходящие для совместной реализации идеи, поскольку переход к экономике замкнутого цикла может быть осуществлен лишь в сотрудничестве города, государства и предпринимательства“, - сказал Вимм.
Ringo Eco занимается развитием платформы по использованию многоразовой упаковки, действующей по всей стране. Ringo обеспечивает сбор, мытье и обслуживание упаковки. Конечным потребителям предприятие предлагает сбор и вывоз многоразовой упаковки. На сегодняшний день к платформе присоединились 119 мест общественного питания в Эстонии (из них в Таллинне - 94). Пилотные проекты по применению многоразовой упаковки проходят в сетях розничной торговли, при пищевых производствах, а также при организации крупных мероприятий.
Начиная с 1 июня 2023 года на всех проходящих в Таллинне общественных мероприятиях будет разрешено сервировать еду и напитки только в многоразовой посуде, а также использовать только многоразовые столовые приборы. Разрешено использовать одноразовые трубочки для коктейлей, палочки для смешивания, украшения для коктейлей, которые не состоят из пластика (в т.ч. основанного на биологическом сырье), разлагающегося под действием оксидантов пластика или биологически разлагаемого пластика. Целью перехода к использованию многоразовой посуды является повышение осознанности людей в области обращения с отходами, сокращение количества мусора, который образуется на общественных мероприятиях, а также продвижение бизнес-моделей экономики замкнутого цикла, при создании спроса на системы повторного использования.
Использование только многоразовой посуды на общественных мероприятиях станет обязательным с 1 июня 2023 года на мероприятиях, в которых за день принимает участие менее 30 000 посетителей. Это требование вступит в силу с 1 января 2024 года также для мероприятий, в которых в день участвует более 30 000 посетителей.
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