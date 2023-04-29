Плохие новости: Bolt Drive в Тарту в ближайшее время не появится. А вот у конкурента дела там идут очень хорошо

Пресс-секретарь Bolt Drive Лийзи Мария Муули сказала, что они ждут подходящего момента. „Мы уже давно планируем открыть сервис Bolt Drive в Тарту и других городах, но достижение цели зависит от бизнес-решений и планов“, - сказала она.

Представитель конкурирующей компании CityBee Эгерт Кивисаар говорит, что в Тарту дела идут настолько хорошо, что основной проблемой является содержание автопарка - например, на улицах Тарту может не хватать машин в сезон или в связи с какими-либо событиями. „Мы разработали эффективный подход для решения этих проблем, - сказал он и добавил: - Мы постоянно отслеживаем спрос в Тарту и корректируем размер нашего автопарка, чтобы услуга была доступной для всех наших клиентов“.

Для того, чтобы не все автомобили были сосредоточены в Таллинне или Тарту, CityBee предлагает льготные тарифы - например, на так называемом „таллиннском автомобиле“ можно относительно дешево добраться из Тарту в Таллинн. „До сих пор это работало хорошо, и машины всегда возвращались в Таллинн“, - поделился Кивисаар.

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