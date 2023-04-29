ФОТО | В лидеры партии „Зеленых“ выбрали бывшую центристку Эвелин Сепп

Марко Каасик, который был сопредседателем партии вместе с Йоханной Марией Тыугу, баллотировался на пост лидера, Тыугу нет. Однако свою кандидатуру выставила Эвелин Сепп. Михкель Кангур баллотировался в качестве ее сопредседателя.

Сепп и Кангур получили наибольшее количество голосов: 27 и 25 соответственно.

В настоящее время партия насчитывает 857 членов. На выборах в Рийгикогу партия получила 5886 голосов, что составило один процент от всех голосов. Четыре года назад результат был лучше - 1,8 процента голосов.

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