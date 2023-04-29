Напоминаем: кормить птиц нельзя, их это губит!

„Кормление птиц стало действительно серьёзной проблемой. К сожалению, подкормка уток, лебедей и прочих водоплавающих птиц пагубно влияет на их здоровье. Для предотвращения угрозы жизни птиц мы просим всех жителей не кормить их“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Старейшина напоминает, что кормление птиц в общественных местах запрещено. Помимо того, что оно вредит их здоровью, подкормка пернатых несёт за собой ряд других проблем. Например, стаи птиц привыкают собираться в местах, где им ранее предлагали пищу. Это может привести к порче личного имущества людей, а также к проблемам с благоустройством.

Кормление водоплавающих птиц может лишить их миграционного инстинкта. Так, привыкающие к подкормке птицы остаются зимовать в Эстонии и с наступлением морозов могут погибнуть, поскольку притупление природных инстинктов лишает их навыков выживания. Кроме того, такие птицы становятся легкой добычей для хищников.

По словам экспертов, мучные продукты, такие как печенье, вафли и булочки вообще являются вредными для птиц. Будучи голодными, они могут есть такую пищу, но при этом не получают из неё необходимых веществ, что может привезти к нарушениям здоровья. Особенно опасна подкормка во время весеннего выхаживания потомства, поскольку организм птенцов гораздо более чувствителен к нездоровой пище. Кормление водоплавающих птиц серьезно вредит их здоровью и рано или поздно приводит к их преждевременной гибели.

Если вы заметили находящуюся в беде птицу, управа просит сообщить об этом по номеру 1313.

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