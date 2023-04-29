Проживающего в Финляндии мужчину признали виновным в подготовке террористического акта

По версии следствия, мужчина 2001 года рождения получил от террористических организаций материалы о том, как применять огнестрельное и холодное оружие, а также как делать взрывчатые вещества. Он также интересовался деятельностью ИГИЛ, Аль-Шабааб и Боко Харам.

Сторона обвинения настаивала, что мужчина готовил теракт. Для этого он тренировался в стрельбе из винтовки с резиновыми пулями. Кроме того, гражданин Испании хотел участвовать в террористической деятельности в качестве наемника в Сирии или Западной Африке.

В ходе судебного заседания мужчина признал, что имел контакт с террористическими организациями, однако, по его словам, действия не были преступными.

По версии защиты, подсудимый просто интересовался этой темой.

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