ГРАФИКИ | Зарплаты министров: меньше 2000 евро не получает почти никто

В прошлом году список министерств по уровню зарплат возглавляло Министерство экономики и коммуникаций, но теперь это не так. Почти во всех сферах государственного управления зарплаты выросли более чем на 10%. Подробные графики с указанием всех имен подготовило издание Ärileht.