29.04.2023, 14:47
ГРАФИКИ | Зарплаты министров: меньше 2000 евро не получает почти никто(27)
первое место вас удивит
ФОТО: | Delfi Meedia
В прошлом году список министерств по уровню зарплат возглавляло Министерство экономики и коммуникаций, но теперь это не так. Почти во всех сферах государственного управления зарплаты выросли более чем на 10%. Подробные графики с указанием всех имен подготовило издание Ärileht.
В Министерстве экономики заработная плата специалистов увеличилась в среднем на 227 евро за год, достигнув 2725 евро. Это обеспечило министерству третье место в рейтинге в этом году. В ведении Министерства экономики находятся Департамент государственной инфосистемы, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент транспорта.