Новости Эстонии
29.04.2023, 14:47

ГРАФИКИ | Зарплаты министров: меньше 2000 евро не получает почти никто

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первое место вас удивит
Большая часть чиновников работает в суперминистерстве
Большая часть чиновников работает в суперминистерстве
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

В прошлом году список министерств по уровню зарплат возглавляло Министерство экономики и коммуникаций, но теперь это не так. Почти во всех сферах государственного управления зарплаты выросли более чем на 10%. Подробные графики с указанием всех имен подготовило издание Ärileht.

В Министерстве экономики заработная плата специалистов увеличилась в среднем на 227 евро за год, достигнув 2725 евро. Это обеспечило министерству третье место в рейтинге в этом году. В ведении Министерства экономики находятся Департамент государственной инфосистемы, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора и Департамент транспорта.

Министерство экономики уступило место Министерству культуры, где зарплаты выросли до 2799 евро. В сферу управления министерства входит Департамент охраны памятников старины. На втором месте Министерство образования и науки, где средняя зарплата составляет 2742 евро. Данное министерство включает в себя Департамент по делам образования и молодежи, Языковой департамент, а также Государственный архив.

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