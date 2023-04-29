ФОТО | Не заметил машину на встречке: в аварии в Вильяндимаа пострадали два человека
Сегодня утром на 3-м километре шоссе Вильянди-Рынгу произошло дорожно-транспортное происшествие: столкнулись два автомобиля. Два человека были доставлены в больницу.
По предварительной информации, автомобиль Volkswagen двигался со стороны Мустла в направлении Вильянди, и находившийся за рулем человек хотел повернуть налево. Однако он вовремя не заметил приближающийся Subaru, и автомобили столкнулись. В момент аварии в Subaru находились две женщины, они получили травмы и были доставлены в больницу в Вильянди. В автомобиле Volkswagen никто не пострадал.
Водители были трезвы, у них есть водительские удостоверения. Точные обстоятельства аварии выясняются.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.