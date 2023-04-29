В Таллиннском ботаническом саду открывается летний сезон

В рамках специальной программы „Зеленая столица Европы-2023“ в Пальмовом доме Таллиннского ботанического сада весь май будет открыта выставка лишайников, где можно полюбоваться фотографиями исследователя лишайников из Тартуского университета Андреса Саага и рассмотреть собранные в природе экземпляры соответствующих лишайников.

В день открытия сезона, 1 мая, в 12:00 исследователь лишайников Таллиннского ботанического сада Лийс Мармор-Охтла проведет экскурсию, в ходе которой вы узнаете о загадочной жизни лишайников. На открытой территории Таллиннского ботанического сада круглый год демонстрируется постоянная выставка лишайников, мхов и древесных грибов, но лишайники растут и в других местах ботанического сада, особенно на деревьях. Знакомство с лишайниками продолжается в природе, где становится ясно, какие подсказки об окружающей среде они могут дать, если только научиться их верно считывать. Экскурсия состоится на эстонском языке.

Проходящая в мае и представленная в Пальмовом доме фотовыставка „Лишайники: на фотографиях Андреса Саага и в эстонской природе“ дополняться вступительными текстами и собранными в природе образцами изображенных на фотографиях лишайников.

Андрес Сааг – доцент Института экологии и естественных наук Тартуского университета, лихенолог по профессии. Он фотографирует лишайники с начала этого века. Большинство фотографий сделаны для иллюстрирования знакомящих с лишайниками справочников. Небольшая подборка из более чем 1300 фотографий лишайников Андреса представлена на выставке Пальмовом доме.

С мая Таллиннский ботанический сад открыт каждый день с 10:00 до 19:00, Пальмовый дом – с 11:00 до 19:00.

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