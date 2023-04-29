„Хватит лгать, госпожа премьер-министр!“ - жители Нурсипалу написали открытое письмо Кае Каллас

НКО „Наш Нурсипалу“ обращает внимание на то, что в правовом государстве, в демократическом обществе мирного времени действуют все законы, установленные в Эстонии. Поэтому следует их соблюдать. Мнимая опасность или страх не могут быть оправданием. Если мы являемся правовым государством, как Вы часто подчеркиваете, будучи премьер-министром, то нельзя в ускоренном порядке принимать закон, который позволит не исполнять действующие законы.

Как премьер-министр Эстонской Республики, Вы заявляете, что Эстония является правовым государством. В то же время ускоренно принимаются законы, направленные на то, чтобы не выполнять существующие*. Министр обороны Певкур подписал законопроект, согласно которому в будущем можно будет строить военные полигоны без оценки их воздействия на природу и людей. Эта поправка будет касаться не только расширения военного полигона в Нурсипалу: такая процедура, продиктованная военным руководством, станет нормой. Жители Нурсипалу требуют, а Вырумаа ожидает, что правительство будет соблюдать закон и следовать процедуре, как и подобает демократическому государству.

„До сих пор ни местные жители, ни самоуправления, не говоря уже о других заинтересованных сторонах, не были вовлечены в разумное решение этого вопроса“, - пишут жители.

„Если мы живем в правовом государстве, то в законотворческий процесс должны быть вовлечены все заинтересованные стороны, которых непосредственно касается принятие того или иного закона. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в соответствии с ним будет расширяться полигон в Нурсипалу. Таким образом, прямо указано, что закон касается жителей окрестностей Нурсипалу. Министру обороны хорошо известно, что для защиты интересов местного населения была создана НКО. Ни НКО, ни местные власти, которых непосредственно коснется расширение зоны полигона, не были вовлечены в разработку закона“, - говорится в письме жителей.

Мы бы хотели знать, почему в нашем правовом государстве закон вдруг меняется таким образом, что люди и природа остаются без защиты? Почему для расширения полигона Нурсипалу проводится масштабная вырубка лесов, строительство дорог, государственные закупки и т.п., хотя в настоящее время для этого нет никаких правовых оснований? Кто будет отвечать за надлежащее использование государственных средств, если будет принято решение не расширять полигон Нурсипалу или перенести его в другое место? Как Вы можете быть уверены, что сможете реализовать свои планы в полной мере, и в то же время утверждать, что процесс является открытым и легитимным?

22 апреля в Выру вершилась история - тысячи людей протестовали против расширения полигона Нурсипалу, встав рука об руку на защиту домов и жилой среды Нурсипалу. На первом съезде жителей Вырумаа 22 апреля были приняты решения о признании выруского народа коренным и о защите природы, жилой среды и культурного пространства Вырумаа. Было собрано более 11 000 подписей против расширения полигона Нурсипалу. Согласно закону, вопрос должен обсуждаться на уровне Рийгикогу после того, как будет собрано 1000 подписей. Этого сделано не было. Это нельзя игнорировать!