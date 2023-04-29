КАРТА | В связи со строительными работами в Таллинне временно будет закрыт перекресток улиц Пронкси и Гонсиори

Ближайший маршрут объезда - через улицу Крейцвальди. Также, начиная с 29 апреля, при движении со стороны Лийвалайа и бульвара Рявала будет открыт правый поворот с улицы Пронкси на улицу Кундери. Закрытие перекрестка не вызовет дополнительных изменений в работе общественного транспорта.

В ходе масштабной реконструкции улиц Йыэ и Пронкси, которая началась осенью прошлого года, городское пространство, которое было ориентировано главным образом на автомобили, станет современной и безопасной средой, учитывающей интересы всех участников движения. В результате реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. На обеих улицах станет больше зеленых насаждений – их украсит аллея из высаженных по обе стороны деревьев. Всего будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.

Работы включают реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо- и водоснабжения, а также канализации. Также будет установлено новое уличное освещение.

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