Руководитель AMTEL: сумма налога для новых автомобилей могла бы быть меньше

Исполнительный директор AMTEL Меэлис Теллискиви отмечает, что ставший известным сегодня план — это наброски Транспортного департамента.

„Теперь будут сформированы рабочие группы и предстоит обсудить, является ли он оптимальным“, - сказал Теллискиви. По его словам, на примере других стран надо обсудить, является ли введение платы за первичную регистрацию важным. „Хорошо, что началось обсуждение, и, конечно, вместе что-то можно придумать“, - сказал Теллискиви. Он надеется, что AMTEL тоже привлекут к дальнейшему обсуждению.

Для подержанных автомобилей, по мнению руководителя AMTEL, следовало бы применять налог, иначе будет ввезено много загрязняющих окружающую среду подержанных машин.

„Я бы скорее не обкладывал налогом регистрацию новых легковых автомобилей, так как они менее загрязняют среду. Налог на импортируемые подержанные автомобиле оправдан“, - сказал Теллискиви.

Глава AMTEL считает, что если целью автомобильного налога является уменьшение выбросов CO2, то для новых автомобилей его сумма могла бы быть меньше.

Делать прогнозы о том, есть ли опасность, что некоторые автомобили больше не будут покупать, по словам Теллискиви, делать на данный момент рано. „Цифры Транспортного департамента — это скорее исходный документ, на основании которого начнется обсуждение этой темы“, - сказал он.

Для принятия правильного решения нужно посмотреть на практику других стран. Как отметил Теллискиви, в Таллинне можно обойтись и без машины, но в отдаленных регионах автомобиль — это не предмет роскоши, машина дает человеку возможность ездить на более отдаленное место работы.

Нужно посмотреть на картину целиком, быстро делать какие-то выводы было бы преждевременно, считает директор AMTEL.

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