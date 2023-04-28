Ребо: Россия начала формировать дивизии у границ Эстонии

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу анонсировал реформу вооруженных сил, которая предполагает увеличение штатной численности войск и формирование новых подразделений в нашем регионе к 2026 году, сказал Ребо.

„Начнется она, вероятно, с переформирования 25-й и 138-й бригад в дивизии, обе бригады задействованы в боях на территории Украины“, - отметил полковник.

По словам Ребо, в рамках более широкого противостояния с западными странами вполне вероятно формирование дополнительных подразделений на Финском направлении, также возможно развертывание дополнительных артиллерийских частей в Луге.

„На самом деле постепенное переформирование подразделений нижнего звена в дивизии шло практически на протяжении последних десяти лет. Поэтому можно предположить, что озвученные Шойгу планы были сделаны заранее, но изменение обстановки ускорило их реализацию“, - отмечает Разведцентр.