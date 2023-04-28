В пожаре под Таллинном погиб мужчина

Информация о том, что в селе Лийква открытым пламенем горит жилой дом, поступила в Центр тревоги в 12.50. Звонивший сообщил, что в доме могут быть люди.

Первой прибыла на место происшествия пожарная команда из Кейла. В 13.07 спасатели нашли в доме человека и приступили к его реанимации. К сожалению, их усилия результата не принесли.

Спасатели локализовали пожар в 13.31 и окончательно ликвидировали его в 15.15.

Как сообщил руководитель спасательных работ, в доме имелись как датчик задымления, так и датчик угарного газа. На данный момент неизвестно, находились ли приборы в рабочем состоянии.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за неисправности в старой электропроводке. Точная причина выясняется.

С начала 2023 года в пожарах в Эстонии погибли уже 17 человек.