Другим в пример: Eesti Gaas в очередной раз снижает цены на газ

С пиковой осенней цены в 2,85 евро/м³ для бытовых потребителей Eesti Gaas цена за шесть месяцев упала более чем на 77%. Значительное снижение цен на газ произошло в декабре прошлого года и в феврале этого года, когда Eesti Gaas снизила цену на природный газ на 35% и 50% соответственно. „Падение мировых цен на газ до довоенного уровня и крупные поставки заказываемого нами LNG помогают снизить цену на газ для клиентов. Как правило, мы снижаем цены первыми на рынке“, - сказал председатель правления Eesti Gaas Маргус Каасик.



„Мы одни из немногих в регионе поставляем газ напрямую от производителей в США и Норвегии на терминалы Инкоо в Финляндии и в литовскую Клайпеду. Это позволило нам предложить клиентам лучшие условия и увеличить долю рынка в продаже природного газа на балтийско-финском рынке до 17,5%. Мы выросли в крупнейшую в регионе энергетическую компанию, основанную на частном капитале“, - отметил Каасик.



За первые четыре месяца компания Eesti Gaas уже доставила в порты Клайпеда в Литве и Инкоо в Финляндии пять танкеров-газовозов – столько же, сколько и в прошлом году. На этой неделе Eesti Gaas объявила о заказе для терминала Инкоо еще одного судна в дополнение к первоначально запланированным поставкам.