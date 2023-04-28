СХЕМА | В центре Таллинна из-за строительных работ закрываются две остановки

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, ремонт этих остановок является частью программы по повышению удобства и безопасности велодорожек, расположенных в центре города и его округе. „Остановки будут реконструированы, чтобы велодорожки, проходящие по бульвару Каарли и расположенные рядом с площадью Вабадузе, безопасно обходили автобусные остановки и были отделены от тротуаров“, - пояснила Хауканымм.

Со 2 по 31 мая будет закрыта остановка „Вабадузе вяльяк“ с синим павильоном ожидания в направлении из центра города рядом с площадью Вабадузе. В связи с этим автобусы маршрутов номер 3, 9, 16, 17, 17A, 22, 23 и 46 временно будут останавливаться на бульваре Эстония, на расположенной рядом с Английским колледжем остановке „Вабадузе вяльяк“. Автобусные маршруты номер 21, 21B, 40, 41, 41B и 48 временно будут останавливаться на Пярнуском шоссе на расположенной за церковью Св. Иоанна остановке „Вабадузе вяльяк“.

С 4 мая по 9 июня временно будет закрыта расположенная на бульваре Каарли остановка „Тынисмяэ“ в направлении центра города. Во время строительных работ автобусы маршрутов номер 24 и 42, а также троллейбусы номер 1 и 3 временно будут останавливаться на остановке „Вабадузе вяльяк“ на бульваре Каарли (остановка линий 17, 17A, 23 и 40).

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