КАРТА | Смотрите, сколько получает мэр вашего города или старейшина вашей волости

Мэр Таллинна Михаил Кылварт, мэр Тарту Урмас Клаас и старейшина волости Виймси Иллар Леметти зарабатывают на своих постах больше других руководителей местных самоуправлений. В Харьюском и Валгаском уездах у глав самоуправлений особенно высокие зарплаты, пишет издание Delfi Ärileht.