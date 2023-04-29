„Воруют всё“. Эксперт предупреждает: приближается пик активности злоумышленников

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг, с годами число краж со взломом снизилось, поскольку люди уделяют защите своего имущества все больше внимания, однако теперь воры внимательнее выбирают, где легче что-то украсть и меньше шансов быть пойманным.

„Воруют из зданий, в которые легко проникнуть и которые находятся в уединенном месте, где соседей нет на горизонте“, – отмечает Грюнберг.

„Наша практика показывает, что люди задумываются об охранной системе только после того, как в доме побывали воры. Увы, к этому времени человек уже остается без своих вещей и с эмоциональной травмой“, – напоминает руководитель подразделения частных клиентов охранного предприятия G4S Тармо Пярьяла.

В 2020–2022 годы больше всего краж регистрировалось с июля по сентябрь. В этот период люди отдыхают и часто уезжают. За три года число краж выросло, однако число краж из жилых помещений – все же не так сильно.

Кражи, зарегистрированные в 2020–2022 годы:

Синий столбик - общее число краж. Желтый столбик - число краж из жилых помещений и процент этого вида краж в общем количестве краж.

„Воруют всё, что имеет ценность и что можно быстро сбыть на вторичном рынке. Во дворах воруют технику, садовые рабочие инструменты, дорогие грили, из дома – украшения, деньги и технику“, – перечислила Грюнберг.

Снимите розовые очки!

„Воры никогда никуда не денутся, – подчеркнул Тармо Пярьяла. – Год назад мы провели исследование, из результатов которого выяснилось, что за десять лет 77 000 жителей Эстонии напрямую или непосредственно сталкивались с кражей в своем жилье“.

По словам Парьяла, люди как будто живут в розовых очках и думают, что все будет хорошо и с ними ничего не случится. „А когда сталкиваются с кражей, начинают интересоваться охранными системами“, – добавил он.

Как говорит Пярьяла, нередки подобные рассуждения: „Я ничего не боюсь, страховка возместит ущерб, и я куплю новые вещи“.