„Воруют всё“. Эксперт предупреждает: приближается пик активности злоумышленников(11)
За последние пять лет один кризис сменялся другим. Благосостояние людей пошатнули быстрый рост процентов по кредитам и инфляция. Поэтому вряд ли стоит ожидать в ближайшее сокращения числа краж. Летом, как правило, их число еще более увеличивается.
По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг, с годами число краж со взломом снизилось, поскольку люди уделяют защите своего имущества все больше внимания, однако теперь воры внимательнее выбирают, где легче что-то украсть и меньше шансов быть пойманным.
„Воруют из зданий, в которые легко проникнуть и которые находятся в уединенном месте, где соседей нет на горизонте“, – отмечает Грюнберг.
„Наша практика показывает, что люди задумываются об охранной системе только после того, как в доме побывали воры. Увы, к этому времени человек уже остается без своих вещей и с эмоциональной травмой“, – напоминает руководитель подразделения частных клиентов охранного предприятия G4S Тармо Пярьяла.
В 2020–2022 годы больше всего краж регистрировалось с июля по сентябрь. В этот период люди отдыхают и часто уезжают. За три года число краж выросло, однако число краж из жилых помещений – все же не так сильно.
Кражи, зарегистрированные в 2020–2022 годы:
Синий столбик - общее число краж. Желтый столбик - число краж из жилых помещений и процент этого вида краж в общем количестве краж.
„Воруют всё, что имеет ценность и что можно быстро сбыть на вторичном рынке. Во дворах воруют технику, садовые рабочие инструменты, дорогие грили, из дома – украшения, деньги и технику“, – перечислила Грюнберг.
Снимите розовые очки!
„Воры никогда никуда не денутся, – подчеркнул Тармо Пярьяла. – Год назад мы провели исследование, из результатов которого выяснилось, что за десять лет 77 000 жителей Эстонии напрямую или непосредственно сталкивались с кражей в своем жилье“.
По словам Парьяла, люди как будто живут в розовых очках и думают, что все будет хорошо и с ними ничего не случится. „А когда сталкиваются с кражей, начинают интересоваться охранными системами“, – добавил он.
Как говорит Пярьяла, нередки подобные рассуждения: „Я ничего не боюсь, страховка возместит ущерб, и я куплю новые вещи“.
При этом люди не представляют, какие эмоции возникают у человека, которого обокрали. Вещи можно купить новые, но эмоциональная травма может остаться на долгие годы.
„Как правило, люди, пережившие кражу, первым делом обращаются в охранную фирму. Говорят, так и так, мне теперь нужна охранная система, потому что жена отказывается идти спать, пока этот вопрос не будет решен“, – привел пример из практики G4S Тармо Пярьяла.
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