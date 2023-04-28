ТАБЛИЦА | Департамент транспорта назвал возможный диапазон ставок автомобильных налогов

Согласно документу, конкретные размеры налоговых ставок необходимо еще обсудить, но по среднему диапазону можно составить базовое представление.

„Предложение состоит в том, чтобы ввести в Эстонии налог на первичную регистрацию транспортного средства для новых и подержанных автомобилей с выбросами CO 2 более 120 г/км и для микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км со средней налоговой ставкой около 1800-2000 евро за транспортное средство“, — говорится в памятке.

Цель такого налога — стимулировать выбор в пользу более экономичных вариантов импортных автомобилей. Новые автомобили с выбросами ниже 120 г/км налогом облагаться не будут. Базирующийся на годовом, месячном или дневном исчислении налог на моторно-транспортные средства для легковых автомобилей с выбросами более 120 г/км и микроавтобусов до 3,5 тонн с выбросами более 180 г/км составит в среднем 100-120 евро в год.

При разработке транспортного налога ведомство считает целесообразным взять за основу уже знакомую людям по дорожному страхованию систему, когда пользователи могут покупать билеты, исходя из использования транспортного средства, на день, неделю, месяц или год. Таким образом, люди смогут покупать билеты на разные периоды времени, а годовой билет будет дешевле дневного.

По словам исполнительного директора компании Elke Group (крупный эстонский продавец автомобилей) Таави Лепика, годовой налог в 100-120 евро не должен быть для людей чрезмерно обременительным.

„Но введение налога на первичную регистрацию автомобиля в том виде, как это было предложено, в реальности будет ограничивать покупку природосберегающих автомобилей и способствовать более широкому использованию более старых машин“, - считает Лепик.

Размер платы за регистрацию новых автомобилей, по предварительной информации, может быть примерно таким: