30.04.2023, 12:30
ТАБЛИЦЫ | Бонусы чиновников: больше всего премиальных в прошлом году заработали кризисные управленцы(7)
ФОТО: Delfi Meedia
В более чем 20 государственных учреждениях и ведомствах чиновники получили в прошлом году премии в размере 10 000 евро и более. Среди местных самоуправлений своей щедростью выделяется волость Харку, пишет Ärileht.
Больше всех (28 000 евро) премиальных заработал в прошлом году начальник отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Райво Сультс. В эту изменяющуюся дополнительную к должностному окладу сумму входят: оплата по результатам, дополнительная оплата за исполнение чиновником дополнительных служебных задач или премия за исключительные служебные достижения.