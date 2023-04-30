Экономика
30.04.2023, 12:30

ТАБЛИЦЫ | Бонусы чиновников: больше всего премиальных в прошлом году заработали кризисные управленцы

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Слева направо: канцлер Минобороны Кусти Салм, вице-канцлер Минэкономики Луукас Кристьян Ильвес и посол ЭР в Украине Каймо Кууск
Слева направо: канцлер Минобороны Кусти Салм, вице-канцлер Минэкономики Луукас Кристьян Ильвес и посол ЭР в Украине Каймо Кууск
ФОТО: Delfi Meedia

В более чем 20 государственных учреждениях и ведомствах чиновники получили в прошлом году премии в размере 10 000 евро и более. Среди местных самоуправлений своей щедростью выделяется волость Харку, пишет Ärileht.

Больше всех (28 000 евро) премиальных заработал в прошлом году начальник отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Райво Сультс. В эту изменяющуюся дополнительную к должностному окладу сумму входят: оплата по результатам, дополнительная оплата за исполнение чиновником дополнительных служебных задач или премия за исключительные служебные достижения.

За Сультсем следуют начальник Бюро готовности к кризисам Департамента полиции и погранохраны Рауно Роозимяги, заместитель гендиректора по кибербезопасности RIA (Департамент государственной инфосистемы) Герт Аувяэерт, заместитель гендиректора RIA по государственной инфосистеме Йоонас Хейтер и канцлер Министерства обороны Кусти Салм.

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