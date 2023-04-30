ТАБЛИЦЫ | Бонусы чиновников: больше всего премиальных в прошлом году заработали кризисные управленцы

Больше всех (28 000 евро) премиальных заработал в прошлом году начальник отдела кризисного регулирования Департамента социального страхования Райво Сультс. В эту изменяющуюся дополнительную к должностному окладу сумму входят: оплата по результатам, дополнительная оплата за исполнение чиновником дополнительных служебных задач или премия за исключительные служебные достижения.